Maserati annuncia un nuovo team dirigenziale per il Nord America

Maserati ha annunciato due nomine fondamentali per il suo team dirigenziale nordamericano. Andrea Soriani assumerà il ruolo di General Manager del brand in Nord America a partire dal 18 novembre, mentre Nicole Longhini assumerà il ruolo di Director of Marketing per la regione a partire dal 4 novembre. Questo cambio di leadership è in linea con l’attenzione costante di Maserati sulla crescita e la reinvenzione in Nord America, il mercato più grande del marchio.

Due nomine importanti per Maserati in Nord America

Andrea Soriani, veterano del settore con quasi tre decenni di esperienza nel settore automobilistico di lusso e nella gestione dei marchi, non è estraneo a Maserati. Ha ricoperto vari ruoli di leadership nel corso degli anni, tra cui Global Brand Marketing Manager e in seguito Maserati e Ferrari Brand Director. Dopo un periodo in cui ha guidato il marketing di alto livello per Lucid Motors e TAG Heuer North America, Soriani è entusiasta di tornare nell’azienda in un momento chiave del suo sviluppo nordamericano.

Rispondendo direttamente al Global Chief Commercial Officer di Maserati, Luca Delfino, Soriani sarà responsabile della supervisione di tutte le operazioni Maserati in Nord America. Succede all’ex General Manager Kelly MacDonal, che ha assunto una nuova posizione all’interno dell’organizzazione Stellantis.

Nicole Longhini si unisce a Maserati con 25 anni di esperienza nei settori automotive, corse e post-vendita. Assumerà la direzione di tutte le attività di marketing di Maserati North America, riportando direttamente a Soriani, e sostituendo Lindsay Fifelski, che ha assunto un nuovo ruolo in Stellantis. Longhini porta con sé una vasta esperienza nella creazione di strategie di marchio, marketing globale e regionale, comunicazione, vendite e sviluppo prodotto. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in General Motors, Fiat North America e, recentemente, in Recaro Automotive Seating come Vice President of Product Development & Brand.

Santo Ficili, CEO di Maserati, ha affermato: “Sono molto felice di dare il benvenuto ad Andrea e Nicole in Maserati. La loro vasta esperienza globale, le forti doti di leadership, i successi nel marketing e la competenza nello sviluppo del prodotto saranno fondamentali per rafforzare e perfezionare l’impatto del brand nel nostro mercato più importante, durante un periodo di grande transizione e crescita per il marchio e per l’intero settore del lusso. Sono convinto che la loro esperienza consolidata e le loro capacità in ambito tecnico, commerciale e creativo porteranno idee innovative, dando avvio a una nuova era per noi in Nord America, fondata sui risultati.”

Andrea Soriani, General Manager di Maserati North America, ha affermato: “Dopo sette anni di assenza, sono onorato di tornare a casa e riabbracciare l’iconico marchio del Tridente. In oltre 70 mercati, Maserati ha rappresentato l’espressione più audace del lusso, della maestria artigianale, dell’innovazione e delle prestazioni italiane. Ora è il momento di mostrare come stiamo plasmando il futuro della mobilità di lusso. La mia missione è chiara e sono entusiasta di lavorare con questo team talentuoso, ispirando un cambiamento positivo e guidando il mercato nordamericano verso una crescita e successo significativi.”