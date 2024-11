Leapmotor riduce le perdite nel terzo trimestre 2024

Il produttore cinese di veicoli elettrici Leapmotor ha dichiarato lunedì di aver ridotto le perdite rispetto all’anno precedente nel terzo trimestre 2024 che si è concluso a settembre, poiché la domanda per i suoi veicoli elettrici a prezzi accessibili rimane solida, con conseguenti margini migliorati.

Leapmotor ha dichiarato lunedì di aver ridotto le perdite rispetto all’anno precedente nel Q3 2024

L’azienda quotata a Hong Kong, con Stellantis come maggiore azionista con una quota del 20 per cento, ha registrato una perdita netta di 690 milioni di RMB (95,6 milioni di $) per il trimestre luglio-settembre, una riduzione del 30 per cento rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi sono cresciuti del 74,3 per cento anno su anno a quasi 9,9 miliardi di RMB. Il margine lordo dell’azienda è stato dell’8,1 per cento nel terzo trimestre del 2024, un miglioramento di solo l’1,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Martedì, l’amministratore delegato Zhu Jiangming ha detto ai giornalisti cinesi che la tempistica per il pareggio potrebbe essere accelerata alla prima metà del 2025. Zhu ha aggiunto che Leapmotor avrebbe raggiunto il suo obiettivo annuale di consegnare 250 mila veicoli elettrici quest’anno e raddoppiato l’obiettivo a 500 mila per l’anno successivo.

Ricordiamo che di recente a proposito di Leapmotor si è sparsa la notizia che il governo cinese abbia vietato all’azienda che coopera con Stellantis di produrre un secondo veicolo elettrico a Tychy in Polonia. Si vocifera di uno spostamento in Germania o Slovacchia.