Stellantis: il marchio di ricambi aftermarket bproauto

bproauto, fornitore leader di ricambi aftermarket con supporto OE e qualità testata, si sta avvicinando al secondo anno di attività in Nord America. Lanciata da Stellantis a gennaio 2023, bproauto ha rapidamente ampliato la sua offerta di prodotti e la sua presenza sul mercato, assicurando ai clienti l’accesso a ricambi di alta qualità, a prezzi competitivi, prontamente disponibili e con garanzia.

Il marchio di ricambi aftermarket bproauto è stato lanciato nel gennaio 2023 sul mercato nordamericano

“Ci siamo prefissati di ridefinire il panorama dei ricambi aftermarket offrendo qualità, affidabilità e facilità di accesso ai nostri clienti”, ha affermato Dustin Pedley, responsabile globale di bproauto. “In meno di due anni, non solo abbiamo raggiunto quegli obiettivi, ma li abbiamo anche superati. La nostra crescita è stata alimentata dall’impegno a fornire ricambi di cui i professionisti dell’automotive possano fidarsi”.

Sin dalla sua nascita, bproauto ha costantemente ampliato il suo portafoglio prodotti e ora offre più di 20 categorie di ricambi per auto. I prodotti attualmente disponibili includono sistemi di distribuzione dell’aria e del carburante, freni, componenti di trasmissione e assali, parti elettriche, filtri motore, sistemi HVAC, parti di sospensione e altro ancora.

“Siamo orgogliosi dei progressi compiuti nell’ampliamento della nostra gamma di prodotti”, ha continuato Pedley. “Il nostro team lavora instancabilmente per portare sul mercato parti nuove e innovative. Per il resto del 2024, non vediamo l’ora di lanciare una gamma di nuovi prodotti, tra cui bobine di accensione, componenti per freni e persino parti di collisione”.

Le prossime apparizioni mediatiche di alto profilo vedranno bproauto presentare i prodotti come parte di progetti di ricondizionamento dei veicoli nei popolari programmi di MotorTrend TV “Two Guys Garage” e “Truck U”. Il marchio sarà presente nei prossimi episodi fino al 2025, aumentando la consapevolezza della sua gamma di prodotti di qualità.

Inoltre bproauto si sta preparando per la sua seconda apparizione consecutiva all’Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) Show di Las Vegas, dal 5 al 7 novembre. I visitatori dello stand A3233 avranno la possibilità di incontrare Kevin e Willie B di “Two Guys Garage”, parlare con gli specialisti dei ricambi bproauto e sperimentare in prima persona quanto sia facile fare affari con l’azienda.

“AAPEX è un evento chiave per noi”, ha affermato Pedley. “È un’eccellente opportunità per entrare in contatto direttamente con i nostri clienti e mostrare loro l’intera gamma di prodotti e i vantaggi della scelta dei ricambi bproauto. Siamo particolarmente entusiasti di avere Kevin e Willie B con noi per quella che promette di essere una vetrina entusiasmante”.

Anche la solida presenza digitale dell’azienda ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita. Con una vasta campagna pubblicitaria cartacea e digitale che abbraccia pubblicazioni del settore come Ratchet + Wrench, Shop Owner, Motor Age e CARS, bproauto ha consolidato la sua presenza come fonte di riferimento per i ricambi per auto. Inoltre, il suo intuitivo catalogo online consente agli utenti di cercare i ricambi in modo efficiente per categoria, marca e modello, VIN e persino numeri di parte della concorrenza.

I ricambi bproauto sono ora disponibili sulle principali piattaforme, come il sito di e-commerce RepairLink, e tramite una rete di oltre 3.000 centri di distribuzione, rendendoli accessibili a un’ampia gamma di clienti in tutto il Nord America. Questa accessibilità è completata dalla presenza attiva sui social media dell’azienda su Facebook e LinkedIn, che fornisce ai clienti gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti sui prodotti e sulle tendenze del settore.

Mentre bproauto si avvicina al suo secondo anno, l’azienda rimane impegnata nell’innovazione, nella qualità e nella soddisfazione del cliente. Con piani per una continua espansione e nuovi lanci di prodotti all’orizzonte, il futuro sembra luminoso per questo marchio in rapida crescita.