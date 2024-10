Samsung SDI e Stellantis inizieranno la produzione di batterie negli USA a dicembre

Nelle scorse ore durante l’annuncio degli utili del terzo trimestre, Samsung SDI ha svelato i dettagli relativi alla produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti, in collaborazione con Stellantis e General Motors.

La joint venture Samsung SDI-Stellantis inizierà la produzione negli Stati Uniti a dicembre

“La joint venture con Stellantis, Starplus Energy, segna la prima incursione di Samsung SDI nella produzione di celle per batterie negli Stati Uniti”, ha affermato Son Michael, vicepresidente esecutivo del settore automotive & ESS presso Samsung SDI, durante una conference call tenutasi in mattinata. “La linea di produzione iniziale entrerà in funzione a dicembre, in anticipo rispetto al previsto, per produrre le nostre celle e moduli per batterie prismatiche (P6).”

“Le restanti tre linee di produzione saranno attivate a partire dal primo trimestre del 2025, con una capacità annuale mirata di 33 gigawattora entro la fine dell’anno. Sfruttando il nostro know-how presso l’impianto ungherese, prevediamo di ridurre il periodo di ramp-up (di utilizzo della capacità massima) a uno o due mesi per soddisfare efficacemente le richieste dei nostri clienti”.

Son ha osservato che l’US Advanced Manufacturing Production Credit, un credito d’imposta per le aziende energetiche operanti negli Stati Uniti, avrà un impatto limitato per Starplus Energy nel quarto trimestre, poiché l’azienda è ancora nelle sue fasi iniziali di attività. Tuttavia, è previsto un incremento a partire dal 2025, parallelamente al lancio di nuove linee di veicoli elettrici da parte di Stellantis.

Il sito di produzione in collaborazione con General Motors fornirà batterie di tipo P6 dal 2027 al 2034, secondo Kim Jong-sung, vicepresidente esecutivo dell’ufficio gestione aziendale di Samsung SDI. Questo impianto sorgerà vicino a Starplus Energy a New Carlisle, Indiana, con una capacità iniziale di 27 gigawatt-ora e possibilità di espansione fino a 36 gigawatt-ora. Kim ha aggiunto che Samsung SDI sta considerando ulteriori impianti produttivi per veicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia (ESS), sia tramite joint venture che attraverso stabilimenti di proprietà dell’azienda.