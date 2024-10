Stellantis investe 29,5 milioni in una tecnologia innovativa per migliorare l’aerodinamica delle auto elettriche

Stellantis ha svelato la sua nuova tecnologia Moving Ground Plane (MGP) presso il centro di ricerca e sviluppo di Auburn Hills, Michigan, un’iniziativa che rappresenta un investimento di 29,5 milioni di dollari. Questa avanzata galleria del vento è progettata per misurare e ridurre la resistenza aerodinamica generata da ruote e pneumatici, che può contribuire fino al 10% della resistenza aerodinamica complessiva in condizioni reali. Questa tecnologia aiuterà l’azienda a migliorare l’efficienza dei veicoli, riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

Un investimento di 29,5 milioni amplia la capacità della galleria del vento di Stellantis con la tecnologia Moving Ground Plane

Ottimizzare l’efficienza aerodinamica è fondamentale nello sforzo di estendere l’autonomia di guida dei veicoli elettrificati con una singola carica. Questo miglioramento contribuisce direttamente a una maggiore efficienza, avvantaggiando i clienti con autonomie EV più lunghe e riducendo potenzialmente le dimensioni delle batterie, il che a sua volta potrebbe portare a risparmi sui costi e sul peso.

“L’autonomia è una considerazione fondamentale per i clienti che stanno passando a una mobilità più pulita tramite l’alimentazione a batteria”, ha affermato Mark Champine, vicepresidente senior e responsabile dei centri tecnici di ingegneria del Nord America. “Ecco cosa rende questo investimento così critico. Riducendo la resistenza, miglioriamo l’autonomia dei veicoli elettrici e, in definitiva, l’esperienza di guida complessiva del cliente”.

L’aggiornamento dell’innovativa galleria del vento aeroacustica dell’azienda simula un viaggio nel mondo reale, consentendo al contempo ai veicoli di prova di rimanere statici. Le cinghie sospese da cuscini d’aria consentono il movimento delle ruote su tutti e quattro gli angoli, mentre una quinta cinghia corre longitudinalmente sotto il veicolo, imitando le condizioni di viaggio su strada.

Questa simulazione realistica consente test più precisi e miglioramenti aerodinamici. “Per i veicoli elettrici, un aumento dell’autonomia consentito da un’aerodinamica migliorata può portare a potenziali riduzioni delle dimensioni della batteria”, ha affermato Champine. “Ciò ha implicazioni positive da risparmi più efficienti tra imballaggio e peso che, alla fine, miglioreranno l’esperienza del cliente”.

L’investimento nella tecnologia MGP avvantaggerà più marchi Stellantis, indipendentemente da dove vengono venduti o da come sono alimentati, e trarrà vantaggio dall’ottimizzazione aerodinamica. La galleria del vento aggiornata fornisce anche un prezioso complemento agli strumenti di sviluppo virtuale.

“Questo apparato è un’ottima aggiunta agli strumenti virtuali, che potrebbero non tenere conto di fattori come la deformazione degli pneumatici che possono compromettere l’aerodinamica”, ha affermato Champine. “Con questa tecnologia possiamo replicare tali condizioni e acquisire dati in tempo reale per esplorare soluzioni”.

La nuova struttura aggiunge anche una capacità di automazione essenziale. Le modifiche al passo e ai test in pista, che possono richiedere fino a due ore nelle gallerie del vento convenzionali, ora possono essere eseguite in pochi minuti.

Il risultato combinato della raccolta dati in tempo reale e dell’automazione aumentata: maggiore velocità di commercializzazione. Mentre Stellantis utilizza la tecnologia MGP in altre strutture in tutto il mondo, quei siti sono focalizzati su piattaforme di veicoli più piccole. La struttura di Auburn Hills migliorata sarà in grado di ospitare veicoli più grandi, in particolare quelli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame.

La tecnologia MGP è un fattore chiave nello sviluppo di BEV, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030 dell’azienda e rappresenterà il 50% delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti e il 100% delle vendite europee entro il 2030. A livello globale, Stellantis punta a offrire più di 75 BEV entro quella data, rappresentando 5 milioni di veicoli venduti ogni anno. L’investimento sottolinea l’impegno di Stellantis a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 come parte della sua leadership nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

La struttura ammodernata fa parte di un impegno stimato di 85 milioni di dollari incluso nel contratto UAW del 2019. Include un nuovo annesso per la messa in scena di veicoli di prova e una nuova dependance per supportare il sistema MGP, che utilizza aria compressa ad alta pressione per azionare le cinghie delle ruote e del centro a velocità fino a 140 mph. L’intero processo è attentamente controllato da attuatori elettromeccanici.

La piattaforma di misurazione e il piatto girevole che costituiscono il cuore dell’attrezzatura MGP pesano 137 tonnellate, poggiano su una fondazione in cemento e sono supportati da un telaio in acciaio appositamente progettato. La galleria del vento, in grado di generare velocità del vento di oltre 160 mph, è in funzione ininterrottamente dal 2002.