Stellantis, secondo Tavares il gruppo deve stare “dalla parte giusta della storia”

Carlos Tavares, CEO Stellantis, ha ribadito ancora una volta l’impegno del gruppo automobilistico verso l’elettrificazione. Il desiderio resta quello di stare “dalla parte giusta della storia”. Già, ma a quale costo?

Durante una tavola rotonda al Salone di Parigi, Tavares ha riaffermato la necessità di passare alle auto elettriche, nonostante le sfide che il mercato sta affrontando, con vendite ancora lente nonostante un’ampia offerta di modelli a batteria, specie tra le varie proposte e i differenti marchi in Europa.

La situazione è resa più complicata dai nuovi limiti di CO2 imposti dall’Unione Europea. Questi entreranno in vigore nel 2025 e prevedono una riduzione a 93,6 grammi per auto, 13 grammi in meno rispetto all’anno precedente. Tale limitazione ha causato preoccupazioni all’interno e all’esterno di Stellantis. Non a caso, i concessionari del gruppo hanno voluto lanciare l’allarme chiedendo un allentamento delle normative tramite una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Tavares, come ben noto da tempo in proposito, ha espresso il suo dissenso, affermando che Stellantis è pronta a rispettare le nuove regole. Per il CEO del gruppo industriale non servirebbe chiedere proroghe, ma solo una affidabile stabilità normativa. Il numero Uno di Stellantis ha anche evidenziato l’importanza di affrontare con serietà le conseguenze ambientali dell’inquinamento, un problema che diventa ogni mese e ogni anno più tangibile.

Lo stesso Tavares, passando per un episodio personale, ha ricordato un momento particolare in cui sua figlia ha dovuto guidare attraverso una foresta in fiamme in Portogallo. La testimonianza voleva sottolineare come eventi estremi siano sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. “Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa realtà”, ha affermato. “Se ignoriamo il problema, un giorno potremmo trovarci a vivere estati con temperature di 50 gradi, come sta già accadendo in diverse parti del mondo”.

Per il CEO di Stellantis, nonostante la transizione verso l’elettrico sia complessa e impegnativa, è inevitabile e va accelerata, non rallentata. “Stellantis sta lavorando duramente per adattarsi alla mobilità elettrica, con l’obiettivo di raggiungere gli ambiziosi traguardi fissati per il futuro”.