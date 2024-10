Stellantis annuncia importanti novità per Ram e Jeep in Argentina

Stellantis comunica una significativa riorganizzazione nella gestione dei suoi marchi in Argentina. A partire dal 1° ottobre, Javier Denevi, che ha svolto un ruolo importante come Brand Manager dei marchi Jepp e RAM in Italia, è stato nominato Brand Manager del marchio RAM in Argentina. Questo cambio di posizione riflette l’impegno dell’azienda nel rafforzare la sua presenza in nuovi mercati. Inoltre, Stellantis ha annunciato la nomina di Martín Fox come nuovo Brand Manager del marchio Jeep un altro passo strategico per garantire una leadership efficace e mirata per entrambi i marchi nella regione.

Importanti novità per i brand del gruppo Stellantis in Argentina a partire da giorno 1 ottobre

Dal 1° ottobre 2024, Javier Denevi e Martín Fox hanno assunto la responsabilità per l’Italia come Brand Manager dei marchi RAM e Jeep, rispettivamente. Javier Denevi, laureato in Marketing, ha costruito la sua carriera interamente nel settore automobilistico, accumulando una vasta esperienza. Dal 2016, ha ricoperto vari ruoli all’interno dei marchi Stellantis, e recentemente ha guidato le attività dei marchi Jeep e RAM, portando avanti iniziative strategiche per migliorare la loro presenza sul mercato. La loro nomina segna un’importante fase di sviluppo per entrambi i marchi nel nostro Paese.

Martín Fox, che ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Stellantis nel 2021 come Product Manager per il marchio Peugeot, è laureato in Marketing e ha conseguito il titolo presso l’Universidad Argentina de la Empresa. Ha dedicato tutta la sua carriera professionale al settore automobilistico, accumulando esperienza e competenze significative nel campo. Con la sua nomina, Stellantis si assicura di avere un Brand Manager dedicato per ciascuno dei suoi marchi in Argentina a partire dal 1° ottobre. Questa strategia mira a rafforzare la presenza e la gestione dei marchi nel mercato locale, garantendo una leadership focalizzata e competente per ciascun brand.