Stellantis richiama altri 163 mila modelli negli Stati Uniti

Stellantis ha annunciato il richiamo di 163.804 pick-up Ram 1500 (DT) prodotti tra il 2023 e il 2024, a causa di possibili problemi con la funzione di auto-annullamento degli indicatori di direzione. Questa problematica potrebbe compromettere la conformità agli standard federali sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 108, che stabilisce le norme per le lampade, i dispositivi riflettenti e le attrezzature correlate.

Il richiamo coinvolge i modelli Ram 1500 del 2023 e 2024 equipaggiati con un modulo di controllo del piantone dello sterzo (SCCM) che potrebbe presentare un problema di interferenza nel meccanismo della leva degli indicatori di direzione. Questo difetto potrebbe impedire il corretto annullamento automatico degli indicatori dopo aver completato una svolta.

I veicoli in questione sono stati prodotti tra il 24 marzo 2023 e il 27 dicembre 2023. Stellantis ha identificato questa popolazione sospetta tramite i registri di produzione dei veicoli e di fabbricazione dei fornitori. I camion costruiti al di fuori di questa sequenza temporale o con SCCM che non presentano la condizione di interferenza non sono inclusi nel richiamo.

I concessionari ispezioneranno e sostituiranno il modulo di controllo del piantone dello sterzo, se necessario, gratuitamente. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere inviate per posta il 29 ottobre 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US per questo richiamo è A1B.

I proprietari possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) o visitare il sito www.nhtsa.gov. Vi aggiorneremo naturalmente qualora dovessero arrivare ulteriori novità a proposito di questo richiamo di Stellantis he riguarda gli Stati Uniti.