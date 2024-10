Stellantis: la Spagna concede 133 milioni di euro per un potenziale impianto di batterie

La Spagna ha recentemente annunciato di aver concesso alla casa automobilistica Stellantis un significativo sussidio di 133 milioni di euro per il potenziale sviluppo di un impianto di produzione di batterie, situato nei pressi della città nordorientale di Saragozza. Questa informazione è stata comunicata martedì dal ministro dell’Industria, Jordi Hereu, il quale ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa.

Il sussidio fa parte di un ampio programma di aiuti governativi concepito per promuovere l’industria dei veicoli elettrici (EV) e delle batterie in Spagna, utilizzando i fondi di soccorso destinati dalla Commissione Europea per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. L’obiettivo di Madrid è quello di convincere Stellantis a confermare ufficialmente il progetto, il quale contribuirebbe a consolidare la Spagna come un importante hub per l’industria automobilistica a livello europeo. In questo modo, il governo spagnolo mira a rafforzare la propria posizione nel settore, attirando investimenti significativi e creando nuovi posti di lavoro.

Stellantis, l’azienda automobilistica che comprende marchi noti come Fiat e Peugeot, non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo alla costruzione del complesso per la produzione di batterie, comunemente noto come gigafactory, che dovrebbe sorgere nelle vicinanze del suo stabilimento situato a Figueruelas.

La compagnia ha dichiarato che questo progetto, che verrebbe realizzato in collaborazione con l’azienda cinese CATL, avrebbe un impatto significativo sul mercato del lavoro, creando all’incirca 3.000 posti di lavoro per la comunità locale. Inoltre, per realizzare questa iniziativa ambiziosa, sarebbe necessario un investimento ingente che si avvicina a quasi 2,5 miliardi di euro. L’importanza di questa decisione è fondamentale non solo per Stellantis, ma anche per il futuro dell’industria automobilistica in Spagna e per l’economia regionale nel suo complesso.

Un portavoce di Stellantis ha detto a Reuters che la società ha accolto con favore la decisione del governo, ma ha aggiunto che il progetto è ancora “soggetto all’ottenimento di tutte le approvazioni normative” e che farà annunci “al momento giusto”. Il ministero dell’Industria ha dichiarato in un comunicato che con quest’ultimo aiuto Stellantis ha ricevuto quasi 300 milioni di euro dal governo.

Il ministero ha dichiarato separatamente che aumenterà il sussidio per un’altra gigafactory nella città orientale di Sagunto a 152 milioni di euro, rispetto ai 98 milioni di euro precedenti. Il progetto appartiene a PowerCo, la filiale Volkswagen specializzata nella produzione di batterie.