Stellantis premia i fornitori del Sud America

Stellantis ha riunito presso il Centro Congressi Lingotto Congressi a Torino in Italia, i fornitori che si sono distinti per eccellenza e impegno nell’ultimo anno. Durante la quarta edizione di Supplier Awards, i principali fornitori globali e regionali sono stati premiati in categorie specifiche, e il Sud America ha giocato un ruolo strategico nell’assegnazione dei premi.

Tre fornitori sudamericani di Stellantis sono stati premiati per l’eccellenza nel lavoro svolto lo scorso anno

Nel 2023, 68 fornitori sono stati premiati per il loro impegno, qualità ed eccellenza operativa. Inoltre, 21 di loro si sono distinti come i migliori nelle rispettive categorie e hanno ricevuto il premio “Fornitore dell’anno”. I membri del Supplier Advisory Council (SAC) e i partner strategici in Sud America sono stati invitati alla cerimonia, alla quale hanno partecipato 200 fornitori e partner globali di Stellantis.

Juliano Almeida, Senior Vice President of Purchasing & Supply Chain e Business Development and Synergies per il Sud America, è stato responsabile della consegna del premio come Miglior Fornitore in Sud America e ha sottolineato che l’evento è una tradizione attesa con grande attesa in Stellantis. “È un grande piacere riconoscere le prestazioni eccezionali dei nostri fornitori sudamericani. Questa regione svolge un ruolo strategico per Stellantis e i partner locali si sono rivelati essenziali per il nostro successo, superando le sfide e contribuendo alla competitività e all’innovazione”, ha affermato.

I candidati per il premio Fornitore sudamericano dell’anno erano:

Brenex: fornitore logistico regionale per Brasile e Argentina, che si è distinto come partner strategico, superando le restrizioni e garantendo operazioni continue per evitare interruzioni della produzione presso gli Stellantis Automotive Hubs.

Neo Rodas: con sede in Brasile, Neo Rodas, fornitore di cerchi in lega, ha dimostrato notevole flessibilità e collaborazione con i team di ingegneria e qualità, pur mantenendo competitività sui costi e un forte impegno per la crescita del business con Stellantis.

Trefelt: Partner con sede in Argentina, specializzato in finiture morbide e tappeti. È stata nominata per i suoi investimenti locali che hanno aumentato l’efficienza e l’integrazione verticale, oltre alla sua attenzione all’ottimizzazione del valore e alla trasparenza dei costi.

In Sud America il vincitore è stato il Gruppo Brenex, partner specializzato nei servizi di trasporto e stoccaggio. Per tutto il 2023 Brenex si è distinta per la sua eccellenza operativa, coniugando innovazione ed efficienza nelle sue soluzioni logistiche. Oltre a rispettare rigorosamente le scadenze e garantire la qualità dei servizi, l’azienda ha dimostrato una straordinaria flessibilità nel superare le sfide, andando oltre le aspettative per garantire il continuo successo delle operazioni di Stellantis.

Secondo Juliano Almeida, questo impegno instancabile per aggiungere valore e adattarsi alle esigenze aziendali è stato essenziale per mantenere la competitività in Sud America “Mi congratulo con il Gruppo Brenex per aver vinto il premio come ‘Miglior fornitore in Sud America’ e riconosco l’ottimo lavoro di Neo Rodas e Trefelt come finalisti”, ha concluso.