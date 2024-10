Stellantis è Azienda dell’anno agli Automotive Business Awards 2024

Stellantis è stata la protagonista degli Automotive Business 2024 Awards L’azienda, la più grande produttrice di veicoli del Sud America, ha ottenuto il primo posto in tre diverse categorie nell’edizione di quest’anno: Azienda dell’anno | Assemblatore, Direzione | Case automobilistiche e Industria 4.0. La cerimonia di premiazione si è svolta questo lunedì (30), durante l’evento #ABX24 – Automotive Business Experience, tenutosi a San Paolo.

Stellantis è l’organizzazione che più si è distinta per lanci, soluzioni consegnate al cliente e risultati di mercato

Riconosciuta prima nella categoria Compagnia dell’anno | Assemblatore, Stellantis è l’organizzazione che più si è distinta per lanci, soluzioni consegnate al cliente e risultati di mercato in Brasile. Fondata nel gennaio 2021, Stellantis è nata leader. Da allora non ha più lasciato quella posizione. L’azienda ha concluso il 2021, 2022 e 2023 alla guida dei mercati brasiliano, argentino, cileno e sudamericano. Il 2024 non è diverso, tanto che rimane leader nella regione con oltre 576 mila veicoli venduti tra gennaio e agosto di quest’anno, che equivalgono a una quota di mercato del 23,1 per cento da inizio anno in Brasile.

Inoltre, l’azienda ha sottolineato il proprio impegno nella regione annunciando un piano di investimenti record per il Sud America, per un totale di 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030. Si tratta del più grande investimento nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana. Le risorse guideranno il lancio di 40 nuovi prodotti e 8 propulsori, oltre allo sviluppo della tecnologia bio-ibrida, di soluzioni di decarbonizzazione lungo l’intera catena di fornitura automobilistica e di nuove opportunità di business strategico.

Il Presidente di Stellantis per il Sud America, Emanuele Cappellano, è stato il vincitore nella categoria Leadership | Casa automobilistica, una delle più importanti del premio. Il premio, giunto alla sua 14a edizione, ha riconosciuto il dirigente come un professionista eccezionale per il suo approccio innovativo all’interno dell’azienda e il potenziale impatto positivo sul settore automobilistico e della mobilità.

In procinto di completare un anno alla guida delle attività sudamericane di Stellantis, Cappellano si è distinto mantenendo l’azienda come leader nel mercato sudamericano e ottenendo risultati impressionanti. Nel mese di agosto, l’azienda ha registrato il miglior mese di produzione della sua storia nella regione, con 88.709 veicoli prodotti. Anche l’Hub automobilistico di Betim ha raggiunto, per il secondo mese consecutivo, il volume di produzione più alto dalla creazione di Stellantis nel 2021, con 45,5mila unità prodotte nello stabilimento di Minas Gerais.

“Vincere tre categorie degli Automotive Business 2024 Awards, uno dei più rilevanti nel settore automobilistico, dimostra il continuo impegno di Stellantis verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore automobilistico. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come leader nell’implementazione di soluzioni che hanno un reale impatto sui nostri clienti e sul mercato. Questo premio è il riflesso del lavoro di squadra e della dedizione di tutti i nostri dipendenti nell’offrire il meglio ai nostri consumatori”, ha dichiarato Emanuele Cappellano.

Nella categoria Industria 4.0, Stellantis ha vinto con il caso “Intelligenza artificiale nella gestione dell’energia manifatturiera”. Il progetto mirava a ridurre il consumo energetico e aumentare l’efficienza operativa nello stabilimento di produzione, utilizzando l’Industrial Internet of Things (IIoT) per integrare tre tecnologie di comunicazione IoT: LoRa, Wi-SUN e OpenThread. Questa soluzione innovativa garantisce interoperabilità, sicurezza ed efficienza energetica per l’automazione industriale avanzata.