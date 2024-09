La UAW esorta i lavoratori di Stellantis ad approvare lo sciopero

La dirigenza della United Auto Workers (UAW) ha sollecitato i propri membri impiegati presso Stellantis, a prepararsi per un possibile voto di autorizzazione allo sciopero. In una lettera inviata venerdì, il presidente della UAW, Shawn Fain, insieme a Kevin Gotinsky, direttore del dipartimento Stellantis del sindacato, ha espresso le proprie preoccupazioni, accusando l’azienda di non aver mantenuto le promesse fatte durante le trattative contrattuali dell’anno precedente.

Il sindacato sostiene che Stellantis non è riuscita a mantenere le promesse relative agli impegni di prodotto e di investimento, essenziali per mantenere posti di lavoro e produzione negli stabilimenti statunitensi. Stellantis ha respinto le accuse, attribuendo le sfide alle condizioni di mercato e alla necessità di bilanciare l’accessibilità economica.

La decisione di Stellantis di posticipare la riapertura del suo stabilimento di assemblaggio a Belvidere in Illinois, ha suscitato notevoli preoccupazioni. Inoltre, l’azienda ha in programma di eliminare un turno presso il suo stabilimento di assemblaggio di camion Warren (WTAP) entro quest’anno, alimentando ulteriormente i timori legati alla sicurezza occupazionale. Stellantis non ha ancora fornito chiarezza riguardo al futuro della produzione del Dodge Durango, lasciando in sospeso la possibilità di trasferire la produzione dall’impianto di assemblaggio Jefferson North (JNAP) a Detroit al Windsor Assembly Plant, situato a Windsor in Ontario.

All’inizio della settimana, circa 200 leader locali della UAW si sono riuniti per discutere quelle che hanno descritto come “gravi violazioni” del contratto e comportamenti di Stellantis che il sindacato ritiene illegali. Nella loro lettera ai membri Stellantis, Shawn Fain e Kevin Gotinsky hanno esortato alla solidarietà e alla prontezza, affermando: “È evidente che il CEO Carlos Tavares sta guidando Stellantis verso un confronto che potrebbe causare enormi danni ai nostri membri. Di fronte a questa sfida, abbiamo deciso di affrontare la situazione con coraggio, lottando per i diritti dei nostri lavoratori.”

Il sindacato sta incoraggiando i suoi membri a prepararsi per autorizzare uno sciopero, anche se non è ancora chiaro quando avverrà il voto. Va sottolineato che, anche se il voto fosse favorevole, non implicherebbe automaticamente l’inizio di uno sciopero, ma conferirebbe alla UAW una maggiore forza contrattuale nelle trattative con Stellantis.

Fain ha inoltre riferito che diversi rappresentanti locali della UAW hanno presentato reclami al National Labor Relations Board in merito alle pratiche dell’azienda. Sebbene Stellantis sostenga che il sindacato non possa scioperare per questioni legate agli investimenti, la UAW contesta questa interpretazione, ribadendo la sua volontà di ritenere l’azienda responsabile.

C’è da dire che gli attuali elevati livelli di inventario dei veicoli di Stellantis potrebbero in realtà attenuare l’impatto immediato di un potenziale sciopero UAW. Con molte concessionarie già rifornite, la casa automobilistica potrebbe avere un cuscinetto per resistere a uno sciopero senza il solito colpo alle vendite. Questa situazione potrebbe, tuttavia, spostare l’attenzione dell’impatto dello sciopero sui fornitori, che potrebbero vedere le interruzioni diffondersi nelle loro attività a causa della produzione interrotta negli stabilimenti statunitensi di Stellantis. La stessa UAW potrebbe anche affrontare costi significativi se uno sciopero si trascinasse, poiché il sindacato dovrebbe finanziare la sua paga di sciopero per i membri mentre proseguono le trattative.

A complicare ulteriormente le cose, alcuni analisti del settore hanno suggerito che uno sciopero prolungato potrebbe spingere Stellantis a considerare di spostare più posti di lavoro fuori dagli Stati Uniti, anche in regioni a basso costo come Messico o Canada, come parte di una ristrutturazione più ampia. Ciò potrebbe inavvertitamente intensificare proprio i problemi di sicurezza del lavoro che la UAW sta cercando di prevenire, mettendo ulteriore pressione sui membri della UAW a lungo termine.