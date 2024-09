Stellantis: Nico Schmidt è responsabile della comunicazione per Leapmotor in Germania

Nelle scorse ore il gruppo Stellantis ha comunicato la nomina di Nico Schmidt a responsabile della comunicazione del marchio Leapmotor in Germania. Il 42 enne assume questo compito in aggiunta al suo ruolo attuale. Da agosto 2021 è Responsabile della Comunicazione Interna e Corporate presso Stellantis in Germania.

Leapmotor: in Germania il responsabile della comunicazione è Nico Schmidt

Nico Schmidt ha intrapreso la sua carriera nel settore automobilistico nel 2014, unendo la sua esperienza e le sue competenze in Opel, dove ha avuto l’opportunità di crescere professionalmente in un ambiente stimolante e innovativo. Prima di entrare nel mondo dell’automotive, ha lavorato come giornalista economico presso il Dow Jones Newswires e il Wall Street Journal, dove si è occupato di reportistica sull’industria automobilistica e su altre importanti aziende industriali tedesche. La sua esperienza nel giornalismo economico gli ha fornito una solida base per comprendere le dinamiche del settore e le sfide che le aziende affrontano nel mercato globale.

Nel suo nuovo ruolo, Nico Schmidt riporterà anche a Sascha Wolfinger, Direttore PR e comunicazione di Stellantis Germany GmbH. “Non vedo l’ora di lavorare con Nico Schmidt per posizionare il marchio Leapmotor in Germania e farlo conoscere meglio. Il lancio di Leapmotor in Europa è un progetto molto entusiasmante anche in termini di comunicazione, lo dimostra l’immenso interesse dei media già in questa fase iniziale”, ha affermato il capo di Leapmotor Germania Martin Resch.

Dunque arriva dalla Germania un’altra nomina significativa per Leapmotor International, la joint venture costituita da Stellantis in collaborazione con la casa automobilistica cinese. Questa sta lentamente ma con determinazione formando un proprio organigramma in Europa, mentre si prepara al lancio dei suoi primi modelli nel mercato automobilistico del vecchio continente. L’obiettivo di Leapmotor è quello di affermarsi come un attore rilevante nel panorama europeo, rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile e innovativa, e contribuendo così alla diversificazione dell’offerta di veicoli elettrici nel mercato. Con ogni nomina strategica, la joint venture mira a consolidare la propria presenza e a prepararsi a soddisfare le aspettative dei consumatori europei.