Stellantis firma il nuovo accordo del Comitato Aziendale Europeo

Il gruppo Stellantis ha firmato ieri un nuovo accordo del Comitato Aziendale Europeo (CAE). Si tratta del risultato diretto di un approccio collaborativo e co-costruttivo con i membri della Delegazione Speciale di Negoziazione (BNS).

L’accordo sosterrà la strategia di Stellantis di performance e trasformazione sostenibile

“Siamo fiduciosi che questo accordo getti le basi per la struttura sociale europea di Stellantis, ponendo le basi per il nostro futuro condiviso”, ha affermato nelle scorse ore Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis. “Il nostro comitato aziendale europeo unificato svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione della trasformazione strategica che l’industria automobilistica subirà nel corso dei prossimi anni” ha concluso Xavier Chéreau.

A seguito dell’accordo in questione, nelle prossime settimane saranno designati 37 nuovi membri del Comitato Aziendale Europeo per costruire il prossimo Comitato Aziendale Europeo, sostenendo più di 100 mila dipendenti in rappresentanza di 13 paesi, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Regno Unito come membro consultivo.

L’obiettivo principale del Comitato Aziendale Europeo è rafforzare il dialogo sociale, affrontando collettivamente le sfide sociali, economiche e ambientali. Il nuovo CAE svolgerà un ruolo chiave nell’informazione e nella consultazione dei dipendenti a livello transnazionale, garantendo che le loro voci siano ascoltate. Inoltre, sarà essenziale per supportare la strategia del gruppo Stellantis di performance e trasformazione sostenibili, mettendo sempre al centro di tutto gli interessi dei dipendenti.

Insomma ancora una novità importante arriva in questi ultimi giorni per quanto riguarda il gruppo automobilistico nato nel mese di gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno il CEO Carlos Tavares che nella sua strategia di performance e trasformazione sostenibile da sempre priorità agli interessi dei dipendenti come dimostrato in varie occasioni anche di recente.