Stellantis: nuovo direttore delle vendite per i marchi Abarth, Citroën, Fiat, Opel e Peugeot in Polonia

Grzegorz Czarnecki assume l’incarico di direttore delle vendite dei marchi Abarth, Citroën, Fiat, Opel e Peugeot e della logistica di Stellantis Polska. Sostituirà in questo incarico Alessandro Renda che conclude la sua permanenza pluriennale in Polonia e torna in Italia, dove proseguirà la sua carriera all’interno del gruppo Stellantis. Grzegorz Czarnecki riporterà a Grzegorz Zalewski, CEO di Stellantis Polska.

Grzegorz Czarnecki si è laureato all’Università di Economia di Cracovia. Ha conseguito un Master in Gestione aziendale e una Laurea in Finanza e Banca. Grzegorz è un manager esperto che ha iniziato la sua carriera professionale nel settore automobilistico nel 1999. Durante questo periodo ha ricoperto, tra gli altri, diversi incarichi manageriali nei settori delle vendite, del servizio post-vendita e della gestione della qualità della rete di concessionari. Dal 2018 è stato vicedirettore esecutivo per le vendite di automobili in Polonia presso Renault Polska.

“Grzegorz è un manager esperto con risultati comprovati, che conosce perfettamente il mercato automobilistico e comprende l’attività di un concessionario di automobili. Sono sicuro che si inserirà perfettamente nel nostro team e le sue capacità ed esperienza contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di Stellantis Polska, ovvero rafforzare, in stretta collaborazione con i rivenditori, la posizione del gruppo sul mercato polacco,” ha affermato Grzegorz Zalewski , CEO di Stellantis Polska . “Auguro ad Alessandro di continuare la sua carriera con successo e lo ringrazio per il suo impegno nello sviluppo e nella trasformazione della nostra organizzazione polacca.”