Stellantis indagata negli Stati Uniti per presunti incendi ai motori delle Jeep

Stellantis sta collaborando con le autorità statunitensi per indagare sulle segnalazioni di incendi ai motori delle Jeep, un potenziale ostacolo per la casa automobilistica nel tentativo di invertire il calo della quota di mercato in Nord America.

NHTSA indaga su Stellantis per alcune segnalazioni di incendi ai motori di Jeep Wrangler e Gladiator

Secondo un documento pubblicato lunedì sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration, le Jeep Wrangler e Gladiator prodotte tra il 2021 e il 2023 potrebbero essere soggette a incendi al motore: si stima che circa 781.500 veicoli potrebbero essere interessati dal problema.

Secondo quanto dichiarato dalla NHTSA, la maggior parte delle segnalazioni descrive un incendio avvenuto mentre il veicolo era spento, con un possibile inizio nella parte anteriore del vano motore del passeggero. Stellantis ha confermato di essere impegnata a cooperare con le indagini.

L’indagine si aggiunge alle notizie del fine settimana secondo cui la società ha richiamato circa 1,46 milioni di pickup Ram, la maggior parte dei quali in Nord America, a causa di un problema software che potrebbe disabilitare i loro sistemi elettronici di controllo della stabilità.

Stellantis sta affrontando una serie di sfide, tra cui alti livelli di inventario, problemi di qualità e una quota di mercato in calo negli Stati Uniti, che è il principale mercato profittevole del gruppo. Inoltre, l’azienda ha subito una serie di partenze di dirigenti e deve gestire richiami in Europa legati agli airbag Takata. Questi problemi hanno contribuito a una significativa diminuzione dei profitti del gruppo nella prima metà dell’anno.

All’inizio di quest’anno, la NHTSA ha avviato un’altra indagine sull’azienda, esaminando le denunce secondo cui alcuni pick-up Ram 1500 e SUV Jeep Wagoneer del 2022 perdevano potenza, causando lo spegnimento dei motori durante la guida a bassa velocità. Vedremo dunque a proposito di questa indagine su Stellantis che novità emergeranno nei prossimi giorni.