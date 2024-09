Stellantis Melfi: ecco cosa accadrà in quella fabbrica nei prossimi anni

Nel 2024, Stellantis sta affrontando sfide significative per gli impianti italiani, con pause nella produzione e operai inviati all’estero. Presso lo stabilimento Stellantis Melfi, la produzione della Fiat 500X è stata sospesa temporaneamente. Il gruppo italo-francese sta lavorando a strategie per ottimizzare l’efficienza e rilanciare la produzione, ma i dettagli specifici sulle azioni future e sui piani per risolvere le difficoltà restano ancora da definire.

Ecco cosa accadrà e quali auto saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis Melfi

Stellantis, sotto la guida di Carlos Tavares, ha annunciato che il sito di Melfi sarà presto aggiornato con la nuova piattaforma STLA Medium. Questo impianto sarà destinato alla produzione di almeno cinque nuovi modelli per i marchi DS, Jeep, Lancia e Opel, segnando una significativa espansione e diversificazione della produzione presso l’impianto lucano.

La prima vettura a entrare in produzione nella fabbrica Stellantis Melfi sarà un nuovo modello di DS Automobiles, leggermente più grande dell’attuale DS 4. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha informato i sindacati Fim, Uilm, Fismic e Uglm che la produzione del primo modello DS inizierà sulla linea pilota di Melfi già alla fine della prossima settimana.

Nel 2025, Melfi ospiterà la produzione di nuovi modelli per Jeep e DS. Jeep introdurrà una vettura che sostituirà la Compass, mentre DS lancerà un modello ispirato all’Aero Sport Lounge, potenzialmente un’ammiraglia con motori da 215 a 382 CV e batterie da 73 a 98 kWh, offrendo fino a 700 km di autonomia. Lo stesso anno, Jeep e Lancia inizieranno a produrre rispettivamente un nuovo SUV e il crossover elettrico nuova Lancia Gamma.

Originariamente doveva essere prodotta la nuova Opel Manta ma a quanto pare su questo veicolo Stellantis ha cambiato idea. Al suo posto come detto un altro modello di Jeep. Contemporaneamente all’arrivo di questi nuovi modelli diranno addio allo stabilimento Stellantis Melfi Fiat 500X e Jeep Renegade.