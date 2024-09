Stellantis-Foxconn: la joint venture sigla importante accordo con Siemens

SiliconAuto, una joint venture tra Stellantis e il produttore Hon Hai Technology (Foxconn), sta sviluppando e commercializzando una gamma di chip ADAS per veicoli basati su software. Grazie a un accordo con Siemens, sarà disponibile un ambiente di sviluppo software che anticiperà la disponibilità dell’hardware, accelerando così la progettazione del silicio e permettendo ai clienti di lavorare su applicazioni già nelle prime fasi del processo. ARM, che progetta il core del processore, collabora già con Siemens su PAVE360 per creare il suo gemello digitale.

Importante accordo con Siemens per la JV formata da Stellantis e Foxconn

L’obiettivo di SiliconAuto è quello di fornire un ambiente di sviluppo di riferimento virtuale per il suo futuro Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) System on a Chip (SoC). Sta utilizzando PAVE360 per creare un ambiente di sviluppo virtuale multi-client e multi-fedeltà basato su standard automobilistici che combina strumenti e modelli esistenti con nuovi SoC virtuali e input del mondo reale. Ciò consente uno sviluppo software precoce e fornisce metriche chiave per i criteri decisionali.

“L’impegno di SiliconAuto nel guidare l’innovazione nel settore automobilistico è esemplificato dalla nostra collaborazione con Siemens. Sfruttando PAVE360, non stiamo solo accelerando lo sviluppo, ma stiamo anche aprendo la strada a veicoli pronti per il futuro che soddisfano i più elevati standard di sicurezza e prestazioni”, ha affermato Shawn Tien, vicepresidente vendite e marketing di SiliconAuto.

“Il ritmo di sviluppo delle tecnologie avanzate richieste per i veicoli elettrici di prossima generazione sta accelerando: gli OEM e i fornitori devono essere in grado di provare, simulare e iterare le capacità del software molto prima che l’hardware diventi disponibile”, ha affermato David Fritz, vicepresidente, Sistemi ibridi e virtuali, Siemens Digital Industries Software.

“La scelta di SiliconAuto di PAVE360 come ambiente di scelta per lo sviluppo di software pre-silicio dimostra che il nostro approccio basato sugli standard consente ai leader del settore automobilistico di accelerare i loro processi di sviluppo e di fornire le funzionalità richieste dalla prossima generazione di veicoli”.