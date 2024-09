Stellantis annuncia investimenti per una nuova famiglia di veicoli e un nuovo motore

Stellantis conferma l’importanza dell’Argentina nel piano strategico globale Dare Forward 2030 con nuovi progetti per il Paese. I 385 milioni di dollari annunciati oggi rappresentano l’importo più significativo per l’industria automobilistica argentina nel 2024. L’investimento sarà assegnato direttamente allo Stellantis Córdoba Automotive Hub, fondamentale per lo sviluppo strategico di Stellantis in Sud America.

Stellantis Córdoba riceverà 385 milioni di dollari per lo sviluppo di una nuova famiglia di veicoli e un nuovo motore

Stellantis è l’unica casa automobilistica che possiede due stabilimenti che producono automobili in Argentina (Córdoba ed El Palomar), sempre più preparata a progettare, sviluppare e produrre le automobili più moderne della regione, espandendo la propria attività e riaffermando il valore dei suoi marchi iconici e, soprattutto, soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Nello Stellantis Automotive Hub di Córdoba viene prodotta l’auto più venduta degli ultimi tre anni nel mercato argentino, la Fiat Cronos, frutto di un duro lavoro che ha reso il modello competitivo, e uno dei più esportati nella regione, soprattutto in Brasile, dove è anche leader del segmento.

Questo nuovo investimento di 385 milioni di dollari sarà utilizzato per sviluppare una nuova famiglia di veicoli, nuovi componenti e un nuovo motore, e per assumere dipendenti, il 50% dei quali saranno donne, in linea con l’impegno dell’azienda verso il pilastro della diversità e inclusione.

Da un punto di vista della sostenibilità, la produzione di nuovi veicoli, componenti e motori sarà effettuata utilizzando energia rinnovabile per tutti i processi produttivi a Córdoba. Con l’obiettivo di espandere l’industria locale e sviluppare prodotti sostenibili, i nuovi progetti sono stati pensati per essere esportati in grandi volumi, portando la produzione del Paese verso i mercati sudamericani.

Questo investimento prevede anche l’installazione del fornitore strategico Suramericana nel complesso automobilistico Stellantis a Córdoba, consentendo ai veicoli prodotti dall’azienda di avere il più alto livello di contenuto locale tra le diverse case automobilistiche. Questo fornitore si aggiunge a molti altri, già installati nelle vicinanze dell’Hub, garantendo maggiore competitività e posizionando l’Hub di Córdoba come una fabbrica standard globale, in grado di produrre ciò che è richiesto dal mercato.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo investimento per lo Stellantis Córdoba Automotive Hub, impianto fondamentale per lo sviluppo strategico dell’azienda in Sud America. I numeri confermano che Stellantis investe in progetti sostenibili, che diventano prodotti di successo e apprezzati dai nostri clienti. Continueremo quindi a investire in Argentina e in tutta la regione”, ha affermato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America.

L’annuncio fatto in Argentina rappresenta un altro passo nel più grande investimento nella storia del settore automobilistico nella regione: più di 32 miliardi di R$ saranno investiti in Brasile e Argentina tra il 2025 e il 2030, per favorire il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo la catena di fornitura automobilistica e nuove opportunità di business strategico.

Questo investimento rafforza la leadership di Stellantis nella regione, rafforza l’industria locale e accelera il piano strategico Dare Forward 2030, posizionando l’azienda come leader nella mobilità pulita, sicura e accessibile in Brasile e Sud America.