Stellantis registra una produzione record nel mese di agosto e mantiene la leadership

Stellantis ha chiuso il mese di agosto con un doppio record nel mercato sudamericano: l’azienda ha registrato il miglior mese di produzione della sua storia in Sudamerica, con 88.709 veicoli prodotti, mentre il Betim Automotive Complex ha raggiunto il più alto volume di veicoli prodotti dal 2021, quando l’azienda è stata creata, per il secondo mese consecutivo, con 45.500 unità prodotte nello stabilimento di Minas Gerais.

Stellantis ottiene il miglior mese di produzione della storia con 88.709 veicoli prodotti in Sud America

Leader del mercato automobilistico nella regione, Stellantis ha raggiunto la soglia di 68.600 unità vendute in Brasile, con un incremento di 3.100 immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e una quota del 30,7 per cento. Da gennaio ad agosto, l’azienda ha venduto più di 456 mila unità, con una quota di mercato del 29,8 per cento da inizio anno.

Con il risultato di 16.400 unità immatricolate, il pick-up Strada ha registrato il maggior volume di immatricolazioni dal suo lancio nel 1998, segnando un altro record per Fiat. Nel mese di agosto, il marchio di Stellantis si è assicurato il 1° posto nella classifica, con una quota di mercato del 22,1 per cento e 49.428 unità immatricolate. Ciò rappresenta circa 13.300 unità davanti al secondo posto del mese.

Fiat aveva tre suoi modelli nella classifica generale dei 10 modelli più venduti nel Paese: la Strada al primo posto, l’Argo al quarto posto, con 7.768 unità vendute, e il Toro arrivato al decimo posto della classifica, con 5.549 unità. Da inizio anno Fiat è anche leader del mercato, con una quota di mercato del 20,9 per cento e 320.601 unità immatricolate, che rappresenta oltre 77 mila unità davanti al secondo posto.

Con 11.213 unità immatricolate ad agosto, Jeep ha conquistato il 5 per cento del mercato totale questo mese e conta già 77.235 immatricolazioni nel 2024. La Jeep Commander guidava la categoria dei grandi SUV a 7 posti in agosto, con 1.673 vendite. Il modello conta già 10.445 immatricolazioni negli otto mesi dell’anno. Vale la pena ricordare che le nuove versioni della Jeep Commander con motore Hurricane hanno superato il 35 per cento delle vendite del modello nel mese di agosto.

La Jeep Renegade continua ad avanzare e occupa la quarta posizione nel segmento BSUV con 5.517 unità vendute ad agosto, segnando l’arrivo del MY25 con un importante rinnovamento della gamma. Finora quest’anno il modello ha venduto circa 35.000 unità. Nel segmento dei SUV medi, la Jeep Compass ha mantenuto la leadership nelle vendite da inizio anno dal 2017. Il modello ha già venduto più di 31mila unità nel 2024. Ad agosto la Compass ha venduto 4.005 unità.

Nel mese di agosto, il marchio ha registrato 2.463 pick-up venduti nel paese. Sempre a proposito di Stellantis si segnala che da inizio anno Ram ha venduto 19.930 pick-up, con una crescita del 214 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ha raggiunto una quota dell’1,3 per cento, considerando il mercato totale dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Nel mese di agosto Rampage ha registrato 2.059 unità immatricolate, che hanno contribuito a raggiungere il numero di 15.569 unità vendute nell’anno.

Con i Classic, 1500, 2500 e 3500, Ram è il leader indiscusso nel segmento dei pick-up a grandezza naturale. Nel mese di agosto si sono registrate 404 vendite e una quota di oltre l’82 per cento in questa categoria. Se consideriamo i primi otto mesi dell’anno, le vendite di Ram in questa categoria raggiungono la cifra impressionante di 4.361 unità e una quota del 76 per cento nel segmento.

Nel mese di agosto Stellantis ha mantenuto la leadership nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America. Nell’ottavo mese dell’anno l’azienda ha registrato oltre 85 mila immatricolazioni, corrispondenti ad una quota del 24 per cento del mercato sudamericano. americano.

Da gennaio ad agosto Stellantis ha venduto oltre 576mila veicoli, pari ad una quota di mercato del 23,1 per cento da inizio anno. Anche in Argentina Stellantis ha mantenuto la propria leadership, con 10.900 unità vendute nel mese di agosto, corrispondenti ad una quota di mercato del 28 per cento. Da gennaio ad agosto sono state registrate nel mercato argentino 75,4mila immatricolazioni, con una quota del 29,8 per cento.