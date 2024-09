Stellantis espande la sua quota di mercato in Germania in un contesto difficile

In un mercato complessivamente in declino, Stellantis ha mantenuto la sua posizione e ha ampliato significativamente la propria quota di mercato. Secondo i dati interni preliminari, nel mese di agosto sono state immatricolate in totale nel paese 30.200 automobili e veicoli commerciali leggeri dei marchi Stellantis. La quota di mercato è aumentata di 0,6 punti percentuali al 14 per cento.

Stellantis aumenta la sua quota di mercato in Germania nonostante la crisi che attanaglia il settore nel paese

“Siamo molto soddisfatti. Congratulazioni e molti ringraziamenti a tutti i team e a tutti i marchi per un agosto ricco di successi”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. Questo trend di crescita, in atto ormai da mesi – dall’inizio dell’anno le nuove immatricolazioni dei marchi Stellantis in Germania sono aumentate del 13,3 per cento e la quota di mercato di 1,5 punti percentuali – è destinato a proseguire anche a settembre.

Il marchio Peugeot si è sviluppato in agosto in modo particolarmente dinamico: l’aumento delle immatricolazioni del 16,7 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso ha aumentato la quota di mercato di un intero punto percentuale al 2,7 per cento. Anche Citroën (+ 0,3 punti percentuali) e Opel (+ 0,6 punti percentuali), il marchio più grande del gruppo in Germania, sono riusciti ad espandere notevolmente le loro posizioni sul mercato.

Il settore dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis ha avuto ancora una volta successo lo scorso mese: con una quota di mercato del 25,3 per cento (+ 2,1 punti percentuali), Stellantis Pro One rimane leader di mercato in Germania. In totale, i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM hanno venduto quasi 4.700 unità.

“Vorrei fare un grande complimento ai nostri team, ai marchi e ai nostri partner di vendita al dettaglio. Insieme abbiamo migliorato la nostra posizione in un ambiente molto difficile”, ha affermato Bialkowski. “Ora siamo di nuovo su un percorso di crescita nel campo della mobilità elettrica. Nei prossimi mesi aumenteremo significativamente il ritmo”.