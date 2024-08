Stellantis: ancora lontano l’accordo con il governo sulla produzione di auto in Italia

Durante il tavolo sull’automotive svoltosi ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), non è stato affrontato uno dei temi più attesi: l’aumento dei livelli produttivi di Stellantis in Italia. Questo argomento verrà probabilmente discusso dopo l’estate, nell’ambito di un confronto che il ministro Adolfo Urso ha recentemente definito, forse in modo eufemistico, «serrato». L’accordo sulle garanzie per la produzione di un milione di veicoli in Italia entro il 2030, o con l’ambizione del Mimit entro il 2028, sembra ancora distante.

Ancora niente accordo tra Stellantis e governo italiano sulla produzione di un milione di auto all’anno

Nel frattempo Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali di Stellantis Italia, ha annunciato che l’azienda ha presentato ai sindacati il piano per l’Italia, che prevede una missione specifica per ogni stabilimento fino alla fine del decennio. Manca ha fatto questa dichiarazione durante il programma televisivo Omnibus su La7, giovedì 8 agosto, il giorno dopo l’incontro sull’automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo piano di Stellantis include la motorizzazione ibrida della Jeep Compass a Melfi, lo sviluppo di una Fiat 500 elettrica più competitiva e di una versione ibrida a Mirafiori, dove sono stati avviati l’Hub di Economia Circolare, il Plant per le trasmissioni elettrificate e il Battery Technology Center. Inoltre, prevede l’estensione della produzione della Fiat Panda a Pomigliano fino al 2029 e la localizzazione in Italia di due delle quattro piattaforme multi-energy, native elettriche, STLA Medium e STLA Large. Vedremo dunque quali altre novità arriverranno nel corso delle prossime settimane.