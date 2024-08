NHTSA indaga negli USA su quasi 1 milione di SUV Stellantis

Venerdì la National Highway Traffic Safety Administration ha ampliato la sua indagine su quasi 1 milione di veicoli Dodge marchio del gruppo Stellantis, passando da una valutazione preliminare su serrature e finestrini difettosi a un’analisi tecnica. L’analisi riguarda alcuni crossover Dodge Journey costruiti tra il 2009 e il 2020. Gli enti regolatori della sicurezza automobilistica degli Stati Uniti sono un passo più vicini a richiedere il richiamo di quasi un milione di SUV Dodge Journey dopo che una donna è rimasta incastrata ed è morta quando il suo veicolo ha preso fuoco nel 2022.

Quasi un milione di SUV Stellantis sotto indagine: si tratta di unità di Dodge Journey

La National Highway Traffic Safety Administration ha trasformato un’indagine aperta l’anno scorso in un’analisi tecnica e ha aggiunto 11 anni di modello all’indagine. L’agenzia afferma nei documenti pubblicati sul suo sito web venerdì di avere ricevuto 19 reclami da proprietari e dalla casa automobilistica secondo cui serrature e finestrini non funzionanti possono impedire alle persone di uscire dai piccoli SUV in caso di emergenza. Non ci sono stati ulteriori incendi, feriti o decessi.

L’indagine è iniziata con i Journey del modello 2009, ma è stata ampliata per includere quelli venduti fino al 2020. I documenti dell’agenzia affermano che gli investigatori esamineranno la causa dell’incendio “e il suo potenziale effetto sull’azionamento delle serrature delle portiere”. Stellantis, che produce i veicoli Dodge, ha dichiarato in una nota che sta collaborando alle indagini ed esprime le sue condoglianze alla famiglia della donna.

La NHTSA afferma che esplorerà anche altre possibili cause di eventuali malfunzionamenti della serratura della portiera. Il manuale del proprietario della vettura di Stellantis afferma che le portiere possono essere sbloccate manualmente tirando su uno stantuffo nella parte superiore del pannello di rivestimento della portiera. Una denuncia presentata all’agenzia prima dell’inizio delle indagini afferma che la donna si è fermata sul ciglio della strada quando le luci di avvertimento hanno iniziato a lampeggiare, i tergicristalli si sono attivati, il clacson ha iniziato a suonare, i finestrini non si abbassavano e le portiere non si sbloccavano. La denuncia affermava che l’incendio apparentemente è iniziato nel motore e si è diffuso, intrappolandola all’interno.

“L’autista non è riuscita a uscire dal veicolo, il che ha causato la sua morte”, ha scritto l’agenzia nei documenti .I documenti dell’agenzia non specificano dove sia avvenuto l’incendio, ma nel 2023 il Wisconsin State Journal ha riferito che Mary Frahm, 73 anni, è morta quando la sua Journey ha preso fuoco il 9 dicembre 2022, vicino a Madison. Frahm aveva chiamato il suo fidanzato e gli aveva detto che si era fermata sul ciglio della strada dopo che la Journey aveva iniziato ad avere problemi elettrici. Più tardi aveva richiamato e aveva detto che dal cruscotto usciva del fumo e che sentiva odore di bruciato, ha detto il giornale. Aveva chiamato il 911, ma quando sono arrivati ​​i primi soccorritori, le fiamme avevano avvolto il SUV di Stellantis, ha riferito il giornale.

Nel 2009, Chrysler ha ritirato circa 17.000 Journey perché un connettore elettrico inutilizzato poteva corrodersi e provocare un cortocircuito, causando potenzialmente un incendio, secondo i documenti della NHTSA. Michael Brooks, direttore esecutivo dell’organizzazione non-profit Center for Auto Safety , ha affermato nel 2023 che i conducenti dovrebbero provare a tirare su per primi lo stantuffo per mettersi in salvo in caso di malfunzionamento dell’impianto elettrico del loro veicolo.

Oltre a ciò, la fuga è difficile perché molti finestrini ora hanno laminato di plastica tra due strati di vetro e sono difficili da rompere. Ha suggerito di tenere un attrezzo di metallo in macchina e di prendere familiarità con quali finestrini sono in vetro temperato e possono essere rotti con l’attrezzo. Il vetro stratificato, ha affermato, aiuta a impedire che le persone vengano sbalzate fuori dalle auto in caso di incidente. Ma ha affermato che è necessario standardizzare un modo per sbloccare le portiere o in qualche modo uscire da tutte le auto.