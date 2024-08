Stellantis Pro One al Caravan Salon di Düsseldorf: nuovo turbodiesel Multijet e nuovo cambio automatico 

Stellantis Pro One parteciperà al Caravan Salon di Düsseldorf (dal 30 agosto all’8 settembre 2024) con un’ampia presentazione. Gli specialisti dei furgoni di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot presentano gli ultimi modelli base di veicoli per il tempo libero alla più grande fiera mondiale per i viaggi mobili. L’attenzione è puntata su un nuovo turbodiesel Multijet e sul nuovo cambio automatico a otto rapporti per Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano e Peugeot Boxer.

Gli specialisti di Stellantis Pro One con un’offerta interessante alla fiera di Düsseldorf

La trasmissione completamente nuova è progettata come convertitore di coppia automatico con otto cambi di marcia e una coppia di 450 Newton metri. Rispetto al modello precedente, il nuovo cambio automatico riduce consumi ed emissioni fino al 10 per cento. Grazie al controllo ora idraulico, la nuova trasmissione di Stellantis Pro One consente inoltre tempi di cambiata più brevi e una funzione di riduzione delle vibrazioni del sistema di avvio e arresto automatico. Ciò migliora il comfort di guida sia per gli utenti professionali che per gli appassionati di camper, che spesso trascorrono lunghi periodi di tempo al volante.

Le proprietà del nuovo cambio automatico di Stellantis Pro One sono dimostrate in modo particolarmente impressionante da un motore turbodiesel di nuova concezione. Il quattro cilindri da 2,2 litri eroga 132 kW (180 CV). L’iniezione diretta multijet di quarta generazione e il ricircolo dei gas di scarico (EGR) a doppio circuito ottimizzato migliorano l’efficienza riducendo consumi ed emissioni. Il nuovo motore soddisfa gli standard Euro 6e (autovetture) ed Euro VIe (veicoli commerciali).

Con il nuovo turbodiesel Multijet e il nuovo cambio automatico a otto rapporti, Stellantis Pro One espande ulteriormente la versatilità dei furgoni e dei telai dei suoi marchi. Entrambe le tecnologie ampliano la gamma di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot in questo settore sia per uso professionale che per uso privato .