La JV di GAC e Stellantis taglia il prezzo di vendita della fabbrica di Changsha di 52,7 milioni 

La joint venture in bancarotta tra il gruppo cinese GAC e Stellantis sta tentando di vendere il suo stabilimento nella Cina centrale per la seconda volta, offrendo uno sconto di 383 milioni di CNY (52,7 milioni di USD). Il prezzo di partenza per lo stabilimento di Changsha di GAC Fiat Chrysler Automobiles, che include edifici, macchinari e attrezzature, è fissato a 1,5 miliardi di CNY (206,6 milioni di USD). L’asta si terrà il 5 agosto, come riportato oggi dalla piattaforma per le aste giudiziarie di JD.Com.

Il precedente tentativo di vendita della struttura, conclusosi due anni fa, era avvenuto il 20 luglio con un prezzo di partenza di 1,9 miliardi di CNY, senza attirare alcun offerente. I proventi derivanti da una potenziale vendita verrebbero utilizzati per ripagare i creditori. Lo studio legale Yingke con sede a Pechino, curatore fallimentare di GAC FAC scelto da un tribunale locale, ha il controllo della struttura di Changsha dopo che i due azionisti si sono scontrati per divergenze di capitale.

Nel luglio 2022, il gruppo Stellantis ha dichiarato che avrebbe risolto la JV a causa del fallimento delle negoziazioni con GAC con sede a Guangzhou per l’acquisto di una quota di maggioranza nella JV. Entrambe le parti detenevano metà delle azioni all’epoca. L’impianto era solito produrre auto Jeep per il mercato cinese. Dopo la chiusura, la società europea ha dichiarato che avrebbe continuato a vendere Jeep importate in Cina.

Un altro stabilimento della GAC ​​FAC a Guangzhou è stato rilevato dal partner cinese per produrre modelli del marchio di veicoli elettrici Aion della GAC. Le vendite di GAC FAC sono state scarse per anni. Nella prima metà del 2022, la JV ha prodotto circa 820 veicoli e venduto 1.860 unità, in calo dell’89 percento e dell’84 percento rispetto all’anno precedente, secondo i dati divulgati da GAC.