Stellantis: Fernando Varela responsabile del marchio Leapmotor per il Sud America

Stellantis annuncia che Fernando Varela, Vice Presidente della Regione Andina e America Centrale, assume la responsabilità cumulativa del marchio Leapmotor per il Sud America attraverso Leapmotor International.

Fernando Varela è entrato nel Gruppo PSA nel 2004 e ha ricoperto diversi ruoli nell’area finanziaria della società. Nel 2013 si è trasferito in Brasile per assumere il ruolo di Senior Finance Manager presso Citroën, posizione che ha ricoperto fino al 2015. Successivamente è stato nominato Senior Pricing, Product and Launch Manager per l’America Latina. Nel 2018 ha assunto la responsabilità degli Importatori in America Latina.

Fernando varela è laureato in amministrazione e contabilità, con specializzazione in scienze economiche, presso l’Università Cattolica Argentina. Nel suo nuovo ruolo in Stellantis, ricoprirà un ruolo di primo piano nella gestione del marchio Leapmotor, che arriverà in Brasile e Cile all’inizio del prossimo anno. Il dirigente continuerà a riferire a Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America, e, con il nuovo incarico, riporterà anche a Tianshu XIN, CEO di Leapmotor International.

“L’arrivo di Leapmotor apre una serie di possibilità per il gruppo Stellantis in Brasile e Sud America, e sono sicuro che Fernando Varela contribuirà in modo decisivo all’arrivo e al successo del marchio nella regione”, afferma Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per Sud America. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Sud America a proposito del gruppo automobilistico che di recente ha accolto anche il brand Leapmotor tra i suoi marchi automobilistici.