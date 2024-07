Stellantis in Germania registra a giugno aumenti significativi delle vendite e della quota di mercato

Stellantis accelera il suo trend di crescita in Germania: grazie al significativo aumento delle vendite e della quota di mercato nel mese di giugno, i marchi dell’azienda hanno chiuso positivamente la prima metà del 2024.

La maggior parte dei marchi di Stellantis ha registrato una significativa crescita a due cifre nel mese di giugno in Germania

Secondo i dati interni preliminari, nel mese precedente sono state immatricolate in Germania un totale di quasi 41.000 automobili dei marchi Stellantis, con un aumento del 23,6 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato complessiva ha raggiunto il 13,7 per cento, ben 1,9 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

La maggior parte dei marchi dell’azienda ha registrato una significativa crescita percentuale a due cifre nel mese di giugno. Particolarmente positive le vendite di Alfa Romeo (+57,1 per cento), Citroën (+68,8 per cento), DS Automobiles (+74,8 per cento) e Peugeot (+39,3 per cento). Anche Opel, il marchio del gruppo più grande in Germania, è cresciuto notevolmente (+18,0 per cento).

Il bilancio complessivo dei marchi Stellantis in Germania nel corso dell’anno è stato finora molto positivo, non solo grazie al forte mese di giugno: quasi 189 mila vetture vendute significano un aumento delle vendite del 20,5 per cento, la quota di mercato dell’anno precedente è aumentata del oltre il 1.000 per cento al 12,8 per cento, superato di 6 punti percentuali.

“Giugno – e quindi la prima metà del 2024 – è stato un grande successo per Stellantis in Germania. Grazie al grande impegno dei nostri partner commerciali e dei nostri dipendenti, abbiamo fatto uno sprint finale davvero forte. Ci siamo in gran parte lasciati alle spalle gli adeguamenti organizzativi dello scorso anno e continuiamo a concentrarci sulla crescita insieme al commercio al dettaglio. Ci aspettiamo anche un contesto di mercato complesso nella seconda metà dell’anno in cui Stellantis vorrebbe ottenere ulteriori guadagni”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Vogliamo iniziare la seconda metà dell’anno con slancio. Grazie ai nostri nuovi modelli, sono fiducioso che continueremo il nostro buon sviluppo nei prossimi mesi”.