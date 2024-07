Stellantis &You UK apre una nuova sede a Bristol

Stellantis &You UK ha aperto un nuovo showroom a sei marchi a Bristol. Il sito all’avanguardia diventa una delle prime case del marchio Stellantis in seguito a un investimento multimilionario di sterline e sostituisce l’attuale sede Stellantis &You Peugeot in Lysander Road, Cribbs Causeway.

Il lancio di Stellantis &You Bristol Cribbs segna l’apertura dei primi showroom Alfa Romeo e Jeep del Gruppo

Stellantis &You, Sales and Services ha costruito questa casa di marca su un sito di 2,65 acri su Lysander Road, vicino allo svincolo M4/M5 e a pochi minuti dalla sua precedente sede Peugeot, operativa dal 2004. La mossa segna un’espansione significativa con spazio per 13 auto in showroom per un totale di 856 m² per rappresentare Abarth, Alfa Romeo, DS Automobiles, Fiat, Jeep e Peugeot. C’è anche spazio per 120 veicoli usati e strutture post-vendita complete per supportare.

L’investimento multimilionario vede la rappresentanza di Stellantis &You Bristol Cribbs aumentare da un marchio Peugeot di grande successo a sei marchi, riempiendo i punti vendita aperti per Abarth, Alfa Romeo, DS Automobiles e Jeep per fornire le ultime novità in fatto di auto e furgoni ai residenti di Bristol e delle aree circostanti.

Il nuovo edificio ha richiesto 18 mesi per essere costruito e beneficia dell’ultimo design e innovazione Stellantis Brand House. La costruzione è avvenuta tenendo a mente la sostenibilità, con misure che includono l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto composto da 20 pannelli solari da 400 W che generano 8 kWp per alimentare l’edificio e reimmettere qualsiasi surplus nella rete. Tutti gli alberi sostanziali sul sito sono stati mantenuti e integrati insieme a un numero considerevole di nuovi alberi e arbusti semi-maturi piantati. Tutte le scrivanie Peugeot e le altre unità sono realizzate con bottiglie riciclate.

Questo nuovo sito ospita anche 27 punti di ricarica elettrica, composti da due caricabatterie da 50 kW CC e i restanti da 22 kW CA, per la comodità dei clienti. I visitatori potranno vivere un’esperienza davvero elettrica, con un’ampia varietà di modelli tra cui scegliere e una rappresentanza completa di sei marchi, tra cui Abarth, DS Automobiles, Fiat e Peugeot, oltre ai primi showroom Alfa Romeo e Jeep di Stellantis &You nel Regno Unito.

Un team di tecnici completamente formati dal produttore ha completato tutta la formazione elettrica e ha l’esperienza e il know-how per supportare questa espansione. La capacità dell’officina è stata aumentata a 18 baie nella spaziosa struttura di 1328 m², dove sono stati installati anche lucernari per ridurre al minimo la necessità di luce artificiale.

Stellantis &You Bristol (formalmente Robins & Day) è presente in città da oltre 27 anni. Il team esistente, vincitore del premio Gold Lion Retailer of the Year 2023 di Peugeot, è stato completamente mantenuto e vanta alcuni dei più lunghi servizi nel Gruppo Stellantis. Un programma di apprendistato attivo significa che questa preziosa esperienza è già condivisa, mentre sono stati creati tredici ruoli aggiuntivi, portando il totale del team in loco a quarantuno. Ci sono ancora posti vacanti disponibili con formazione completa fornita.

Stellantis &You UK ha festeggiato di recente il primo anniversario del cambio di nome e attualmente conta 24 concessionari in franchising di auto nuove Peugeot, 17 Citroën, sei DS, cinque Vauxhall, quattro Fiat e quattro Abarth e sette hub Distrigo in 34 sedi in tutto il Regno Unito. Il lancio di Stellantis &You Bristol Cribbs segue la recente introduzione di Fiat e Abarth a West London e Vauxhall a Selly Oak, Birmingham. Stellantis &You UK prevede inoltre di introdurre un’ulteriore sede Vauxhall a Birmingham durante l’estate.

Ky Hunter, Direttore Generale di Stellantis &You Bristol Cribbs, commenta: “Sono estremamente orgoglioso del team per i risultati ottenuti, questo sito segna un nuovo capitolo per Stellantis &You Bristol Cribbs. Abbiamo avuto successo con Peugeot per molti anni e c’è passione da parte di tutto il team per continuare e trasmettere ai nostri nuovi marchi. Ogni sviluppo di queste dimensioni è una grande impresa, significa molto che abbiamo mantenuto il nostro team attuale e che abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Abbiamo davvero qualcosa di straordinario da offrire agli acquirenti di auto di Bristol”.

Richard Garbutt, amministratore delegato di Stellantis &You UK, commenta: “Questo è un momento incredibile per il team di Bristol e un’occasione importante per il gruppo Stellantis &You UK. Un enorme sviluppo e impegno da parte del team in 18 mesi. Il risultato è un eccezionale sito con sei marchi che offrirà ai nostri clienti esistenti e nuovi un’esperienza fantastica. Il lancio di Stellantis &You Bristol Cribbs vede anche l’introduzione dei primi showroom Alfa Romeo e Jeep del gruppo, un indicatore davvero significativo nel nostro piano di espansione del marchio. Il nostro team di Bristol è fantastico e non vedo l’ora di vedere il loro successo crescere con questo nuovo sito”.