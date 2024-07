Stellantis &You rileva la Opel Bauer a Colonia 

Stellantis &You, la rete di vendita del gruppo Stellantis, ha rilevato il 1° luglio la concessionaria di automobili Bauer nel quartiere Mülheim di Colonia. Finora sono state vendute solo le auto nuove del marchio Stellantis Opel, ma ora fanno parte del portafoglio anche veicoli dei marchi gemelli Citroën e Peugeot. Altri marchi seguiranno in autunno.

Stellantis &You con un’offerta completa nella sua nuova sede a Colonia-Mülheim

“Sono molto lieto che stiamo integrando questa sede tradizionale nella nostra rete. Con il marchio tedesco Opel i clienti troveranno il nostro marchio come sempre da 95 anni. Due marchi francesi, Peugeot e Citroën, si aggiungono nelle vendite e nel servizio. Seguiranno presto altri marchi che completeranno l’ampio portafoglio di auto nuove e usate nel nuovo negozio multimarca. Tutti i veicoli sono offerti anche come parte dell’abbonamento Stellantis &You Auto”, ha affermato Andreas Marx, amministratore delegato di Stellantis &You in Germania.

La storia del concessionario di automobili sulla Frankfurter Strasse e all’angolo con Arnsberger Strasse risale al 1927, e le auto Opel vengono vendute lì dal 1929. Oggi la sede dispone di due showroom da 1.000 metri quadrati su un’area di 13.700 metri quadrati: uno per le auto nuove e uno per le auto usate. Oltre all’edificio, che nei prossimi mesi verrà ridisegnato con l’apposito marchio, Stellantis &You rileverà anche tutti i dipendenti della concessionaria automobilistica Bauer. “Sono lieto che Stellantis &You abbia rilevato la mia concessionaria di automobili. Per me era importante che questa sede fosse mantenuta per i nostri clienti e che i miei dipendenti continuassero ad avere un lavoro sicuro anche in futuro”, ha affermato il precedente proprietario Markus Schlickeiser.

Le attività di Stellantis &You comprendono cinque aree di business: vendita di veicoli nuovi, veicoli usati, servizio clienti, distribuzione di pezzi di ricambio e noleggio di veicoli. Il sito web www.stellantisandyou.com fornisce l’accesso agli inventari di auto nuove e usate in molti mercati europei.

In Germania Stellantis &You conta oggi 35 sedi in cui vengono offerti vendita e assistenza per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Le sedi sono collegate a otto filiali. La nuova sede appartiene alla filiale della Renania. Nel 2023, Stellantis &You ha aumentato le vendite in Germania del 16 per cento raggiungendo 28.200 auto nuove e usate. Il numero di ore di servizio nelle officine è aumentato del 12 per cento, le vendite totali del 22 per cento – i ricavi nel settore degli abbonamenti automobilistici sono addirittura aumentati del 24 per cento.