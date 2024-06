Stellantis: Leapmotor ha lanciato il nuovo C16 in Cina

Leapmotor ha presentato in Cina la sua ultima vettura, il SUV elettrico/ibrido C16, che sarà probabilmente venduto sul mercato europeo sotto Stellantis. Con 4.915 m di lunghezza, 1.905 m di larghezza, 1.770 m di altezza e 2.825 m di passo, il Leapmotor C16 è un SUV a sei posti, che dispone di una seconda fila con sedili singoli, ma può anche avere un sedile integrale a tre posti.

Leapmotor ha lanciato il nuovo C16 in Cina

Avendo un design pulito, la C16 non si affida ad un’estetica innovativa come è comune nelle auto cinesi, cercando un look più conservativo, anche se le tecnologie richiedono una riprogettazione, come ad esempio il radar LiDAR sul tetto. Il modello segue le orme della più piccola C10. Di conseguenza, ha curve morbide, maniglie delle portiere montate a filo e unità di illuminazione a LED. Sono unite da un tetto panoramico in vetro e cerchi in lega da 20 pollici.

All’interno, l’ambiente è minimalista e dall’aspetto premium, con molti dettagli futuristici, come gli schermi multimediali e di intrattenimento da 14,6 pollici sul tetto, con un simile display retrattile tra i due tettucci apribili. I passeggeri della seconda fila, così come della terza, potranno guardare la TV o i programmi in streaming durante il viaggio. L’abitacolo è molto spazioso e i sedili sembrano molto comodi, con un impianto audio a 21 altoparlanti.

Utilizzando un chip Qualcomm Snapdragon 8295P, il Leapmotor C16 fonde i dati di 32 sensori sparsi in tutta l’auto con il radar laser LiDAR per creare il suo sistema di guida semi-autonomo. Pertanto, la C16 può circolare su strade scorrevoli e e più trafficate con questa tecnologia, soddisfacendo così le richieste dei consumatori cinesi. Infine, il SUV Leapmotor ha due opzioni di motore.

Le varianti di fascia alta sono più lussuose e dispongono di un sistema di climatizzazione trizona, nonché di sedili riscaldati e ventilati nella prima e nella seconda fila. I clienti possono anche ottenere un sistema audio premium da 21 altoparlanti, un sistema di intrattenimento posteriore da 15,6 pollici e un sistema di assistenza alla guida intelligente pilota che utilizza un sensore lidar.

La versione 100% elettrica ha un motore da 292 cavalli, passando così da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e con un’autonomia di 520 km. La versione ibrida plug-in monta un motore 1.5 aspirato con motore elettrico da 231 cavalli, utilizza una batteria da 28,4 kWh con un’autonomia di 200 km in modalità elettrica. Il prezzo della variante con autonomia estesa parte da ¥ 155.800 ($ 21.439), mentre il modello completamente elettrico parte da ¥ 161.800 ($ 22.264).