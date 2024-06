Stellantis Financial Services Italia cartolarizza prestiti auto per 1.200.000.000 di euro

Stellantis Financial Services Italia SpA ha eseguito con successo la cartolarizzazione pubblica di un portafoglio di contratti di prestito auto originati in Italia per il finanziamento di veicoli nuovi e usati per un importo iniziale di € 1.200.000.000. Stellantis FS è la banca captive italiana del Gruppo Stellantis. Si tratta di una joint venture posseduta al 50/50 da Stellantis Financial Services Europe e Santander Consumer Bank.

Stellantis Financial Services Italia prosegue il percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento

Lo Special Purpose Vehicle “Auto ABS Italian Stella Loans” ha emesso titoli Senior, Mezzanine e Junior Asset-Backed (ABS), sottoscritti da investitori qualificati. I titoli Senior e Mezzanine hanno rating assegnato da DBRS e Fitch – Classe A rating AAA (sf) per DBRS e AA per Fitch; Rating di classe B AA(sf) per DBRS e AA per Fitch; Rating di classe C A (high) (sf) per DBRS e A per Fitch; Rating di classe D A (sf) per DBRS e BBB+ per Fitch; Classe E con rating BBB (high) (sf) per DBRS e BB+ per Fitch – e quotata alla Borsa del Lussemburgo.

L’operazione ha un periodo rotativo di 6 mesi e ha ottenuto il label Semplice, Trasparente e Standardizzato (STS). La struttura è stata progettata per raggiungere il Significant Risk Transfer (SRT) e ha consentito alla banca di rafforzare i coefficienti di solvibilità. Banco Santander e BofA Securities hanno agito in qualità di Arranger e Joint Lead Managers e Société Générale ha agito in qualità di Joint Lead Manager.

Zenith Global ha agito in qualità di Corporate Servicer, Calculation Agent e RoN. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Hogan Lovells ha assistito l’Originator e A&O Shearman ha assistito l’Arranger. Sergio Lino, CFO di Stellantis FS ha dichiarato: “con questa operazione di cartolarizzazione Stellantis FS prosegue il suo percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e rafforza gli indici di solvibilità”.