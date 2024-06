Stellantis: nuovo Direttore delle Comunicazioni in Francia

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore una novità molto importante per quanto riguarda la sua struttura organizzativa in Francia. L’azienda infatti ha confermato la nomina di Marion Beyret a Responsabile delle comunicazioni e degli affari pubblici per la Francia, con effetto a partire dal 2 settembre 2024. Marion Beyret è una professionista esperta della comunicazione con esperienza nei media presso Canal Plus e Radio France, prima ha lavorato nelle relazioni con i media per le istituzioni francesi (Presidenza della Repubblica, Ministero della Giustizia e Ministero della Transizione Ecologica e della Solidarietà) poi ha diretto la comunicazione per Air France KLM.

Marion Beyret è il nuovo Direttore delle comunicazioni e degli affari pubblici di Stellantis in Francia

“Vorremmo approfittare di questo annuncio per dare un caloroso benvenuto a Marion in questo ruolo appena creato che copre sia le comunicazioni che gli affari pubblici. Siamo certi che Marion contribuirà notevolmente alle prossime tappe della storia di Stellantis in Francia, dove l’azienda ha forti radici storiche. La sua esperienza diversificata e le sue capacità interpersonali sono risorse forti per garantire la coerenza trasversale dei messaggi trasmessi ai diversi stakeholder in Francia” hanno dichiarato Bertrand Blaise, Chief Communications and CSR Officer e Clara Ingen-Housz, Global Corporate Office e Public Affairs Officer.

Dunque per il gruppo Stellantis ancora una novità importante in Francia, un mercato che si conferma sempre più importante per quanto concerne le future strategie del gruppo automobilistico nato nel mese di gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato dal suo numero uno il CEO Carlos Tavares a livello globale. Vedremo quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane in terra transalpina per l’azienda automobilistica di brand famosi come Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Maserati e Fiat che di certo sarà protagonista della scena automobilistica nei prossimi anni.