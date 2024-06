Alfa Romeo, Fiat e Lancia: i prossimi anni ci diranno molto sul loro futuro

Alfa Romeo, Fiat e Lancia sono le tre case automobilistiche italiane che insieme a Maserati fanno parte di Stellantis. Sul loro futuro il gruppo ha deciso di investire forte e nei prossimi anni le tre case dovrebbero raccogliere i primi frutti degli investimenti effettuati.

I prossimi anni ci diranno molto sul futuro di Alfa Romeo, Fiat e Lancia

A proposito di ciò i prossimi 2 o 3 anni saranno fondamentali per capire come andrà il futuro di Alfa Romeo, Fiat e Lancia. La casa automobilistica del Biscione lancerà il prossimo anno la nuova Alfa Romeo Stelvio e poi nel 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia dal successo commerciale di questi due modelli oltre che del recente Junior dipenderà quanti e quali modelli arriveranno dal 2027 in poi. Si parla tra gli altri di un E-SUV, una erede di Giulietta e forse un altro modello di segmento E oltre alla versione elettrica di Tonale.

Per quanto riguarda Fiat dopo la grande Panda sarà la volta della nuova Multipla e della Panda Fastback. Si tratta di auto importanti che potrebbe fornire alla casa torinese nuovi clienti conquistando preziose quote di mercato.

Oltre ad Alfa Romeo e Fiat si attende con interesse anche l’evolversi della situazione di Lancia che dopo la nuova Ypsilon svelerà anche la futura ammiraglia Gamma che vedremo nel 2026 e che sarà prodotta in Italia a Melfi. Da queste auto, in attesa del lancio della nuova Delta dipenderà il futuro del marchio che avrà 10 anni di tempo per dimostrare tutto il suo valore.

Vedremo dunque cosa accadrà e soprattutto quali saranno le prossime mosse di Stellantis a proposito del futuro delle tre celebri case automobilistiche italiane.