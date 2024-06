Stellantis modifica il suo leadership team in Europa

Il gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore le seguenti modifiche, in vigore dal 1° luglio 2024. Joël Verany viene nominato Direttore B2B per l’Eurppa sotto la responsabilità di Uwe Hochgeschurtz, Direttore delle operazioni in Europa, in sostituzione di Cyrille Moreau. Joël Verany è attualmente Direttore dei marchi Premium presso Stellantis France, tra cui DS Automobiles, Alfa Romeo e Lancia.

Nuove modifiche all’organigramma dirigenziale del gruppo Stellantis nel vecchio continente

“Joël è un leader nel settore automobilistico con un track record esemplare nello sviluppo del marchio e nelle operazioni di vendita. Sfrutterà la sua esperienza per guidare la crescita dei marchi Stellantis nei mercati B2B europei”, ha affermato nelle scorse ore Uwe Hochgeschurtz. “Vorrei ringraziare Cyrille per il suo contributo allo sviluppo delle vendite B2B in Europa e gli auguro un grande successo nel suo nuovo ruolo”, ha concluso il dirigente del gruppo automobilistico. Il prossimo incarico di Cyrille Moreau e la sostituzione di Joël Verany saranno oggetto di successivi annunci.

Dunque per il gruppo Stellantis ancora cambiamenti al suo organigramma nel nostro continente. L’obiettivo è rendere la macchina organizzativa sempre più efficiente per crescere ancora nel mercato auto del vecchio continente che rimane uno dei più importanti per il gruppo automobilistico nato dopo la fusione tra PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.