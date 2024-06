Airbag Takata: nuova Class Action contro Stellantis

La piattaforma Myleo ha avviato una nuova azione collettiva. Seguendo l’iniziativa precedente riguardante i motori PureTech, questa volta il procedimento è stato intrapreso nei confronti di Stellantis per la questione degli airbag Takata non conformi. Si tratta quindi di un doppio colpo per la Stellantis, che deve affrontare contemporaneamente i problemi dei motori PureTech e ora degli airbag.

Class Action contro Stellantis per la questione legata agli Airbag Takata

Per il momento, la piattaforma limita la registrazione ai proprietari di Citroën C3 o DS3 acquistate nuove o usate e prodotte tra il 2009 e il 2019. Gli ex proprietari e coloro che non hanno acquistato il proprio veicolo in Francia non possono registrarsi. Ovviamente lo scopo della procedura è ottenere un risarcimento per tutti i proprietari.

Il prezzo della pratica di registrazione è di 339 euro, ma bisogna anche ricordare che gli avvocati tratterranno il 12% comprensivo delle somme recuperate se il procedimento penale dovesse concludersi. Sul sito ufficiale troverete tutti i dettagli, compresi i documenti da fornire. Myleo precisa che l’azione collettiva sarà avviata solo da 1.000 denuncianti registrati. Il che non dovrebbe essere un problema, dato che sulle strade francesi circolano più di un milione di veicoli dotati di airbag Takata.

Per Stellantis, la situazione si sta evolvendo in una sfida logistica significativa, con l’obbligo di mettere a disposizione veicoli sostitutivi per i clienti coinvolti. La compagnia sta organizzando il dispiegamento di questa flotta sostitutiva, un processo che richiede tempo. In attesa che la flotta sia pronta, Stellantis invita i proprietari a non guidare i loro veicoli, una richiesta che può generare inconvenienti. Per complicare ulteriormente la situazione, non solo le C3 e DS3 sono interessate dal richiamo, ma anche i modelli C4, DS4 e DS5 prodotti tra il 2009 e il 2019 sono ora inclusi nell’azione di richiamo.

Takata

Sono interessati anche altri marchi, come Opel, ma il vicepresidente responsabile dei richiami di Stellantis precisa: “Gli airbag Takata installati su questi veicoli non sono necessariamente della stessa tecnologia di quelli di C3 e DS3, ma preferiamo l’esercizio attenzione . ” Dovrai quindi rivolgerti al tuo concessionario per sapere se il tuo veicolo è dotato del famoso airbag.