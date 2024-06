Stellantis annuncia una nuova leadership nelle aree del Software e dell’Innovazione Digitale in Sud America

Gisele Tonello assume la vicepresidenza del Software Business Management di Stellantis per il Sud America Con oltre 25 anni di solida esperienza nel settore automobilistico, Gisele è un ingegnere elettrico, laureato al Mauá Institute of Technology (IMT), con un MBA. in Ingegneria Gestionale del Prodotto presso l’Università di San Paolo. Nel suo nuovo ruolo in Stellantis, il manager ricoprirà un ruolo di primo piano nella gestione di software, veicoli connessi e servizi per il Sud America. Il dirigente sarà responsabile dell’espansione dell’area e della creazione di un hub software nella regione.

Stellantis annuncia novità per la divisione software e innovazione digitale in America Latina

Fábio de Freitas è il nuovo vicepresidente ICT e innovazione digitale di Stellantis per il Sud America. Prima di assumere il nuovo ruolo in azienda, Fábio ha ricoperto il ruolo di responsabile IT per vendite, marketing digitale, CRM, BI/Analytics, produzione e after. -Vendite e Risorse Umane dove ha guidato progetti di trasformazione, sinergie sistemiche e incorporazioni presso Stellantis.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’informatica, Fábio ha una laurea in Amministrazione e Sistemi Informativi presso il Centro Universitário UNA, specializzazione in Gestione Strategica delle Informazioni (UFMG), IT Strategico e Gestione della Comunicazione (UFSC), con un Executive MBA presso la Fundação Dom Cabral.

Entrambi assumono i loro nuovi ruoli in sostituzione di André Souza, che si dedicherà alla posizione globale di Responsabile delle operazioni regionali ICT&D. Durante la sua leadership in Sud America, André ha contribuito alla strategia di Stellantis di trasformarsi in una Mobility Tech Company.

I nuovi dirigenti responsabili delle aree software e innovazione digitale riporteranno a Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America “Stellantis sta accelerando per essere protagonista della mobilità sicura, sostenibile e accessibile in Brasile e Sud America, e la tecnologia lo è. un asse strategico per raggiungere questo obiettivo. Contiamo sull’esperienza e sulla competenza di Gisele e Fábio per consolidare il nostro gruppo automobilistico come azienda tecnologica per la mobilità. Auguro a entrambi tanto successo nei loro nuovi ruoli”, sottolinea Cappellano.