Stellantis Saragozza: lo stabilimento avvia il suo progetto di energia rinnovabile ibrida

Seguendo la strategia del piano Dare Forward 2030 per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nel 2038, Stellantis eviterà l’emissione di 14.819 tonnellate di carbonio nel suo impianto di Stellantis Saragozza, grazie a un progetto ibrido di autoconsumo di CO2. Prosolia Energy, produttore europeo di energia verticalmente integrato e leader nelle energie rinnovabili, e Stellantis, leader mondiale per una nuova era di mobilità sostenibile, stanno portando avanti la loro collaborazione per la decarbonizzazione dell’attività presso la loro fabbrica di Figueruelas con l’avvio della loro ibridazione energetica per l’autoconsumo elettrico.

L’impianto Stellantis Saragozza a Figueruelas unirà le due tecnologie di energia rinnovabile attualmente più competitive: eolico e fotovoltaico

Si tratta di un modello pionieristico in Spagna che punta a un mix delle due tecnologie di fonti rinnovabili attualmente più competitive, eolica e fotovoltaica, per garantire una fornitura sostenibile, stabile ed efficiente 24 ore su 24. Nello specifico, questa ibridazione inizia con l’installazione di un primo aerogeneratore per l’autoconsumo nello stabilimento Stellantis Saragozza con una potenza installata di 6,9 MW. Questa turbina eolica utilizza la tecnologia del Gruppo Nordex, un produttore di turbine eoliche di proprietà del gruppo spagnolo Acciona.

L’energia rinnovabile generata dal modulo eolico si aggiungerà a quella dei pannelli fotovoltaici già in funzione presso l’impianto e installati anche da Prosolia Energy in modalità autoconsumo. Si prevede che il progetto, che si sta sviluppando in diverse fasi, produrrà in futuro energia elettrica con una potenza fino a 30,8 MW da origine solare e 27,6 MW da fonte eolica, che coprirà l’80% del fabbisogno di elettricità proveniente dalla fabbrica di automobili con fonti rinnovabili.

Un altro fattore che sottolinea l’importanza di questi impianti di energia rinnovabile è che il consumo avviene nello stesso luogo in cui viene generata l’energia, evitando grandi infrastrutture di trasporto e garantendo una maggiore indipendenza energetica allo stabilimento di Figueruelas.

Questo progetto, che fa parte di un accordo globale tra le due società e che comprende un ampio portafoglio internazionale di autoconsumo, consentirà a Stellantis Zaragoza di consolidarsi come lo stabilimento automobilistico spagnolo con il maggior apporto di energia sostenibile per il proprio consumo.

Javier Martínez, CEO di Prosolia Energy, ha celebrato l’impegno strategico di Stellantis per l’autosufficienza elettrica da fonti rinnovabili per portare avanti il ​​suo obiettivo di decarbonizzazione e transizione energetica. “Siamo orgogliosi di poter avviare, insieme ad un’azienda leader come Stellantis, il nostro più ambizioso progetto di decarbonizzazione industriale che diventerà uno dei più grandi impianti di autoconsumo ibrido eolico-solare in Europa”, ha aggiunto.

“Questo modello pionieristico sfrutta il potenziale di due fonti rinnovabili che si completano a vicenda per massimizzare la produzione di energia e rendere l’offerta più stabile ed efficiente. Senza dubbio, l’innovazione energetica è fondamentale per offrire nuove forme di generazione di energia pulita che si adattino alle esigenze dei nostri clienti”.

Da parte sua, Susana Remacha, direttrice dello stabilimento di Stellantis, ha mostrato la sua soddisfazione per questo progetto di ibridazione delle energie rinnovabili che, come ha affermato, “permette a Stellantis Saragozza di avanzare a pieno ritmo nel suo impegno per l’ambiente e per la riduzione delle emissioni di carbonio, emissioni che in questo caso equivarranno alla piantumazione di oltre 189.000 alberi”

I lavori di costruzione della prima turbina eolica per massimizzare le prestazioni dell’impianto sono già in corso e si prevede che saranno completati alla fine di quest’anno. Prosolia Energy ha siglato un accordo con il Gruppo Nordex, uno dei principali fornitori di turbine eoliche al mondo, per promuovere questo progetto.Lo stabilimento di Saragozza è certificato secondo gli esigenti standard ISO 14001 (dal 1999) e ISO 50001 (dal 2012) ed è sulla strada verso il modello di efficienza sostenibile “Green Factory”. Inoltre è certificata EMAS da più di 20 anni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua gestione ambientale.