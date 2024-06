Stellantis Melfi: il 4 giugno Carlos Tavares in visita

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares sarà in visita allo stabilimento Stellantis Melfi il prossimo 4 giugno. La visita arriva pochi giorni dopo che presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy è stato chiarito una volta per tutte il futuro del sito produttivo dove nei prossimi anni saranno prodotte 5 nuove auto tutte su piattafoma STLA Medium tra cui due modelli di Jeep, due modelli di DS Automobiles e la nuova Lancia Gamma.

Il governo ha apprezzato molto gli ultimi annunci di Stellantis che hanno fatto luce sulla situazione futura degli stabilimenti italiani del gruppo tra cui proprio Stellantis Melfi. Anche i sindacati hanno apprezzato anche se comunque qualche dubbio rimane in quanto si tratterà principalmente di auto elettriche e dunque occorre capire se la domanda per questi modelli nei prossimi anni aumenterà e di quanto. Nel corso della visita di Carlos Tavares alla famosa fabbrica si spera che possa finalmente essere fatta luce sui tempi di arrivo dei vari modelli visto che per il momento l’unica cosa che si sa è che arriveranno tra il 2025 e il 2026.

A quanto pare nel suo incontro di martedì presso lo stabilimento Stellantis Melfi Carlos Tavares dovrebbe incontrare i segretari dei vari sindacati e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Sempre a proposito della fabbrica segnaliamo che sembra che sia imminente una sosta nella produzione automobilistica per adattare la linea di produzione alla nuova DS 8. Questa dovrebbe essere la prima vettura elettrica che verrà prodotta nello stabilimento lucano. Dovrebbe essere presentata all’inizio del 2025. Questa mossa riflette l’adattamento dell’industria automobilistica verso veicoli più sostenibili e rispecchia l’importanza della transizione verso la mobilità elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno da questa visita di Carlos Tavares.