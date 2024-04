Stellantis: dividendi per 4,7 miliardi, per John Elkann 83 milioni

Come vi abbiamo scritto in precedenza Stellantis ha approvato nei giorni scorsi dividendi per 4,7 miliardi di euro. Nonostante la situazione critica in Italia dove la cassa integrazione regna sovrana in molti stabilimenti, la famiglia Elkann ha incassato molti soldi. John Elkann ha ottenuto 83 milioni di euro mentre i fratelli Lapo e Ginevra intascheranno ben 27.968.580 euro a testa.

Dividendi Stellantis: sorride la famiglia Elkann con John che incassa 83 milioni

I dividendi saranno assegnati agli azionisti di Stellantis in proporzione alla loro quota di partecipazione nella società, offrendo loro un importante rendimento sugli investimenti per coloro che hanno creduto nel successo dell’azienda. La data stabilita per il pagamento dei dividendi è fissata per il 3 maggio. Il dividendo ammonta a 1,55 euro per azione ordinaria, rappresentando un aumento del circa il 16 per cento rispetto all’anno precedente. Questi fondi saranno anche incassati dalla holding degli Agnelli-Elkann. Dunque dopo un 2023 record per Stellantis i suoi azionisti possono sicuramente festeggiare.

Nel frattempo in Italia i sindacati chiedono chiarezza sul futuro degli stabilimenti del gruppo automobilistico. E’ solo di poche ore fa la notizia del contratto di solidarietà per quasi 1.200 dipedenti di Stellantis a Mirafiori fino a settembre. Si tratta di dipendenti che lavorano nella linea di produzione della Fiat 500 elettrica che purtroppo non sta vendendo come sperato. Il calo della domanda per la city car elettrica ha causato una forte diminuzione della produzione dall’inizio del 2024. Il contratto di solidarietà durerà dal 23 aprile al 4 agosto giorno in cui inizieranno le ferie estive. Questo significa che fino a settembre ci sarà lo stop nella fabbrica di Mirafiori dove già un provvedimento simile era stato adottato anche per i dipendenti che lavorano alla linea di Maserati.