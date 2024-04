Stellantis è stata nominata Produttore di furgoni dell’anno ai Great British Fleet Awards 2024. Il premio arriva poco dopo che Stellantis ha rivelato la sua gamma di veicoli commerciali leggeri recentemente aggiornata. Citroën, Peugeot, FIAT Professional e Vauxhall hanno aggiornato i loro furgoni piccoli, medi e grandi, ricevendo ciascuno nuovi design, tecnologia migliorata e prestazioni migliorate sulle varianti elettriche. La gamma di furgoni recentemente aggiornata è ora aperta per gli ordini.

Stellantis si porta a casa il premio come Produttore di furgoni dell’anno ai Great British Fleet Awards 2024

John Kendall, redattore di Van Fleet World, ha dichiarato: “Unire due marchi di veicoli è già una sfida, ma cercare di riunirne cinque insieme, concludendo un accordo per fornire furgoni a un altro, certamente non è per i deboli di cuore. Nell’ultimo anno Stellantis ha rivisto le gamme di furgoni per Citroën, Fiat, Peugeot, Vauxhall e Opel. Ogni modello ha ricevuto un restyling e la gamma è stata estesa. Tutti i nuovi furgoni sono ora predisposti per la connettività dalla fabbrica. I furgoni elettrici più grandi ora hanno tutti lo stesso motore e la stessa batteria, mentre ci sono nuove trasmissioni per i modelli diesel. Allo stesso tempo, Stellantis ha formato una nuova business unit, Pro One, per gestire le vendite di veicoli commerciali leggeri per tutti i marchi. È stato un bell’anno.”

Lee Titchner, direttore di Stellantis ProOne UK, ha dichiarato: “Questo premio rafforza il nostro status di produttore di furgoni con più vendite nel Regno Unito e sottolinea la forza della nostra gamma di veicoli commerciali. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’elettrificazione dei veicoli commerciali leggeri, con tutti e quattro i marchi che offrono una variante elettrica di ogni modello nelle loro gamme. Siamo grati ai Great British Fleet Awards per aver riconosciuto il nostro status di fornitore leader di furgoni pratici e convenienti per i nostri clienti professionali”.

Il successo del gruppo produttivo è esemplificato dai suoi ottimi risultati di vendita nel 2024, che lo vedono guidare il mercato dei furgoni nel Regno Unito da inizio anno. Stellantis rappresenta quasi un furgone su tre (31,24 per cento) venduto nel Regno Unito finora quest’anno.

Stellantis è leader anche nel mercato delle vendite di furgoni elettrici, con una quota di mercato del 44,82 per cento da inizio anno. A marzo di quest’anno, Peugeot ha conquistato il titolo di marchio di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito, con l’E-Expert che è stato il furgone elettrico più popolare del Regno Unito da inizio anno.

Stellantis è l’unico OEM che attualmente produce furgoni in grandi quantità nel Regno Unito. Il gruppo produttivo produce Citroën E-Berlingo, Vauxhall Combo Electric, Peugeot E-Partner e Fiat E-Doblo nel suo stabilimento di Ellesmere Port, il primo impianto di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito. Nel 2025, Stellantis avvierà anche la produzione limitata di furgoni elettrici nel suo stabilimento di Luton, insieme alla produzione continua di furgoni ICE.