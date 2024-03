Alexandre Sorel nominato amministratore delegato di Stellantis Financial Services Europa e Sud America

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Alexandre Sorel a Direttore Generale di Stellantis Financial Services per Europa e Sud America, con effetto dal 1° aprile 2024. Succede a Remy Bayle, che ha scelto di ritirarsi dopo 38 anni di carriera in azienda.

Alexandre Sorel, laureato all’Ecole Supérieure de Commerce di Reims, ha costruito una straordinaria carriera nel settore automobilistico. All’interno del gruppo PSA Peugeot Citroën dal 1994, ha ricoperto diverse posizioni chiave nel settore finanziario. È stato in particolare Direttore Finanziario in Belgio per i marchi Peugeot e Citroën. Nel 2009 entra a far parte delle attività bancarie e nel 2015 viene nominato Direttore Finanziario di Banque PSA Finance.

Successivamente ha contribuito all’acquisizione delle attività Opel e Vauxhall in Europa e ha sviluppato la partnership con BNP Paribas per le attività di finanziamento. Nel 2017 è diventato amministratore delegato di Opel Vauxhall Finance e nel 2023 ha preso le redini della banca multimarca Stellantis Bank in Germania, Austria e Regno Unito.

“Sono felice di questa nomina, Alexandre ha un’esperienza riconosciuta nei settori finanziario e automobilistico. In combinazione con la sua comprovata leadership nella trasformazione aziendale, è esattamente il leader giusto per accelerare ulteriormente l’implementazione del piano strategico “Dare Forward 2030” dell’azienda guidata da Carlos Tavares. Sono convinto che svolgerà un ruolo chiave nel dare nuovo slancio a Stellantis Financial Services in Europa e Sud America come attore principale in soluzioni di mobilità attraenti e convenienti, rafforzando al tempo stesso la nostra posizione di leader nel finanziamento di veicoli puliti » ha dichiarato Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis e membro del Comitato Esecutivo del gruppo automobilistico.

“A nome della nostra azienda e del nostro consiglio di amministrazione, vorrei esprimere la nostra gratitudine a Rémy”, ha affermato Philippe de Rovira. “Rémy ha svolto un ruolo chiave nella creazione di Stellantis Financial Services Europe e South America, coprendo tutti i marchi del gruppo. Gli auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri”.