Stellantis e la California collaborano per ridurre le emissioni di carbonio

Stellantis ha annunciato oggi una partnership con il California Air Resources Board (CARB), dimostrando ancora una volta l’impegno dell’azienda a raggiungere la sua ambizione di neutralità carbonica entro il 2038, in linea con il suo piano strategico Dare Forward 2030.

Stellantis continuerà le sue iniziative per promuovere i veicoli elettrici, espandere le infrastrutture di ricarica e formare i distributori

Nell’ambito dell’accordo con CARB, Stellantis prevede di intensificare il proprio impegno nell’elettrificazione attraverso azioni di comunicazione sui vantaggi dei veicoli elettrici (EV) verso consumatori e distributori negli Stati Uniti. L’azienda prevede in particolare una collaborazione con Veloz, leader nella promozione della conoscenza dei veicoli elettrici che offre veicoli elettrici a prezzo ridotto ad associazioni di comunità svantaggiate, nonché la continuazione degli sforzi attuali e un contributo di 10 milioni di euro aggiuntivi per la installazione di colonnine di ricarica pubbliche.

“Insieme abbiamo trovato una soluzione che è positiva sia per il cliente che per il pianeta”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Grazie a questo accordo si potranno ridurre da 10 a 12 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra e questa partnership consentirà anche ai nostri clienti americani di beneficiare appieno delle nostre tecnologie innovative con cinque modelli ibridi plug-in e due veicoli 100% elettrici. Rimaniamo più impegnati che mai a offrire soluzioni sostenibili per tutto il nostro portafoglio di marchi e a diventare leader globale nella decarbonizzazione. »

“Questa partnership con Stellantis aiuterà la California a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di ridurre drasticamente l’inquinamento e mettere sulle strade più auto pulite”, ha affermato Gavin Newsom, Governatore della California. “Le aziende più grandi e influenti del mondo hanno capito che questo è il modo in cui possiamo combattere insieme il cambiamento climatico, e questo è un altro esempio del settore privato che collabora con la California per aiutare milioni di persone a utilizzare veicoli puliti. »

“Il lavoro della California con i principali produttori è un esempio di collaborazione che pulirà la nostra aria, combatterà il cambiamento climatico e migliorerà i risultati sanitari per i residenti dello stato”, ha affermato Liane Randolph, Presidente di CARB. “È essenziale sottolineare che la collaborazione con l’industria aiuta ad accelerare la diffusione di opzioni a emissioni zero che renderanno possibile un futuro più sostenibile. »

“Il persistente inquinamento atmosferico della California e la crescente minaccia del cambiamento climatico richiedono azione e innovazione, e la nostra collaborazione con Stellantis è un esempio delle partnership industriali che guideranno il futuro dell’aria pulita”, ha affermato il dottor Steven Cliff, funzionario esecutivo del CARB. “Collaborazioni di questo livello garantiscono aria più pulita per i californiani e opportunità per i costruttori. »

Stellantis attualmente commercializza cinque veicoli ibridi plug-in negli Stati Uniti, tra cui i più venduti Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale. Disponibili anche due veicoli 100% elettrici, la FIAT 500e e il Ram ProMaster EV. L’azienda prevede di lanciare quest’anno otto nuovi modelli di veicoli elettrici a batteria (BEV) negli Stati Uniti, raggiungendo l’obiettivo di 48 modelli BEV a livello globale entro la fine del 2024.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis investirà più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione nei prossimi decenni e prevede di raggiungere il 100% delle vendite di autovetture elettriche (BEV) in Europa e il 50% per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro il 2038. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda garantisce quindi la disponibilità di circa 400 GWh di capacità di batterie, compreso il supporto a sei stabilimenti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è attualmente sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.