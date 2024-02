Urso e Stellantis verso l’accordo?

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha reso pubblici i risultati delle sue negoziazioni con Stellantis. Durante una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, Urso ha annunciato di aver avuto due incontri con Tavares, uno a Roma e uno in Francia, quest’ultimo in occasione dell’inaugurazione della prima gigafactory. Durante la riunione a Roma, Carlos Tavares ha comunicato l’obiettivo di raggiungere la produzione di un milione di veicoli in Italia. Nel meeting in Francia, invece, ha espresso ottimismo riguardo alla prospettiva di realizzare una gigafactory anche in Italia.

Il Ministro ha condiviso di aver avuto ben tre incontri con John Elkann e ha anticipato un piano straordinario mirato a sostenere l’acquisto di automobili, con un investimento previsto di quasi un miliardo di euro. Questa decisione rappresenta una significativa svolta, poiché gli incentivi non si concentreranno più sul consumo, ma sulla produzione. A partire dal 2025, l’obiettivo è promuovere la produzione interna, coinvolgendo sia il settore automobilistico che quello della componentistica.

“Il piano straordinario per sostenere l’acquisto di automobili è in procinto di essere attuato, con un budget di quasi un miliardo di euro, e attualmente è in fase di concertazione con gli altri ministri. A partire dal prossimo anno, gli incentivi non saranno più orientati al consumo, ma alla produzione, al fine di incentivare coloro che desiderano produrre nel nostro Paese sia automobili che componentistica”, ha dichiarato Urso.