Eurorepar Car Service lancia un nuovo programma dedicato agli EV

Il nuovo programma EV Label introdotto da Eurorepar Car Service rappresenta una pietra miliare strategica nel panorama della manutenzione automobilistica, in un periodo in cui il settore EV sta acquisendo un’importanza sempre maggiore nel mercato europeo.

La decisione di Eurorepar (una branca di Stellantis) di fornire servizi dedicati ai veicoli elettrici e ibridi in tutta Europa è un chiaro segnale del mutamento del panorama automobilistico verso una maggiore sostenibilità e innovazione.

Eurorepar Car Service: debutta il nuovo programma EV Label

La capacità del brand di adattarsi rapidamente alle esigenze di un mercato in evoluzione è evidente nella sua scelta di estendere il programma EV Label, inizialmente lanciato con successo nei Paesi Bassi nel 2023, a un numero sempre maggiore di paesi europei come Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Germania e Regno Unito.

Questa espansione geografica non solo rafforza la posizione di Eurorepar Car Service come leader nel settore dei servizi post-vendita, ma dimostra anche la sua capacità di prevedere e rispondere alle tendenze emergenti nel mercato dei veicoli elettrici e ibridi.

Sottolineando l’importanza di questa iniziativa, Luca Parasacco – SVP Stellantis Global Head of P&S Distribution & Service Networks e CEO di Eurorepar Car Service – ha evidenziato l’obiettivo di rendere la manutenzione dei veicoli elettrici il più accessibile possibile per i clienti finali e gli utenti professionali. La scelta di Parasacco di concentrarsi sull’accessibilità e sulla competitività dei prezzi riflette una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei consumatori.

L’implementazione del programma EV Label è particolarmente significativa per il mercato europeo, dove si osserva una crescita costante della quota di veicoli elettrici e ibridi. Con l’introduzione di stazioni di ricarica da 22 kWh in ogni officina aderente al programma, l’azienda non solo si posiziona come un player chiave nella manutenzione di veicoli elettrici, ma facilita anche la vita dei consumatori, offrendo un servizio indispensabile in un’epoca caratterizzata da un’accelerazione verso la mobilità elettrica.

Dunque, l’iniziativa di Eurorepar Car Service di estendere il programma EV Label a un ampio numero di paesi europei rappresenta un passo avanti significativo nel servizio di manutenzione di veicoli elettrici e ibridi.

Questa mossa dimostra non solo la capacità del marchio di adattarsi alle tendenze emergenti del settore automobilistico, ma anche il suo impegno a fornire servizi accessibili e di alta qualità che rispondono alle esigenze dei consumatori in un mercato in rapida evoluzione.