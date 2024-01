L’UE deciderà se dovrai riparare o rottamare la tua auto: proposta choc dalla commissione

Sta facendo discutere e non poco un nuovo provvedimento presentato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea e portato alla luce dall’ufficio stampa dell’onoverole Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega. In pratica l’UE starebbe pensando di imporci quando rottamare le nostre auto vecchie o incidentate. Si tratta del cosiddetto “Regolamento per la gestione dei veicoli fuori uso“. In pratica questo rappresenta una vera e propria misura choc che toglie ai singoli cittadini la facoltà di scegliere quando rottamare o riparare la propria vettura.

Potrebbe toglierci il diritto di decidere quando rottamare la propria autovettura

In pratica se auto vecchie potranno continuare a circolare o dovrà essere rottamata lo deciderà l’Unione Europea secondo tutta una serie di parametri e criteri che verranno stabiliti da questa nuova legge. Questo significa che se questa proposta sarà recepita diventando legge in futuro ci potrebbe capitare di ricevere una lettera del registro automobilistico in cui ci viene imposto di rottamare l’auto in quanto il costo di riparazione ha superato il suo valore o perchè non ha fatto la revisione nei tempi stabiliti o ancora nel caso per usura il cambio o motore devono essere sostituiti etc.

Se uno di questi criteri viene raggiunto il diritto di proprietà all’auto viene meno e dunque deve essere demolita. L’Eurodeputata Isabella Tovaglieri ha bollato questa proposta come assurda dicendo che in questa maniera l’Unione Europea violerebbe la libertà di scelta e il diritto di proprietà delle persone sulle auto vecchie.

Questo provvedimento potrebbe causare problemi non solo ai cittadini che non dispongono del denaro per cambiare auto ma anche ai possessori di auto storiche in quanto questo regolamento non si applicherebbe solo alle auto che hanno più di 30 anni.

L’Eurodeputata della Lega ha chiesto di fermare questa ennesima “eco-follia” con la quale l’Unione Europea vorrebbe velocizzare il ricambio del parco auto in Europa molto prima del termine del 20235 anno che segna il divieto nella vendita di auto con motore a combustione nel nostro continente.