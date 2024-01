Stellantis consiglia un nuovo olio per evitare problemi con il suo motore 1.5 BlueHDi

La versione Euro 6.D del motore 1.5 BlueHDi di Stellantis presenta un problema di affidabilità legato alla catena dell’albero a camme. L’usura prematura di questa componente causa un rumore di clic che si accentua nel tempo, portando all’impossibilità di avviare il motore. La rottura della catena può causare danni al monoblocco, come valvole attorcigliate e danni alla camera di combustione.

Stellantis consiglia un olio per evitare usura o rotture del suo motore 1.5 BlueHDi

Affrontando questa problematica, i tecnici di Stellantis hanno apportato miglioramenti al motore 1.5 BlueHDi, installando una catena dell’albero a camme da 8 mm anziché 7 e introducendo nuove valvole di scarico. Questa versione aggiornata del diesel è distinguibile dalla scatola dell’albero a camme, che presenta un’ammaccatura, e dalla sua referenza registrata, identificata come 98 305 804 80. Tali modifiche sono state implementate su diversi modelli verso la fine di gennaio 2023. Per i proprietari che riscontrano problemi come rumori, perdite di potenza o rottura della catena, il gruppo Stellantis ha istituito un supporto completo per i veicoli con meno di 5 anni o 150.000 km nel primo mandato.

In aggiunta alla soluzione apportata in fabbrica, gli ingegneri hanno cercato una risposta alla carenza di lubrificazione al fine di prevenire l’usura precoce della catena. Nel dicembre 2023, i concessionari dei marchi Citroën, DS, Opel e Peugeot hanno ricevuto una comunicazione tecnica che dichiara: “Il lavoro di ricerca e le prove meccaniche condotte hanno dimostrato che l’utilizzo di un olio motore specifico ha avuto un impatto positivo sull’affidabilità dei motori DV5R prodotti prima di febbraio 2023.”

Pertanto, il gruppo Stellantis raccomanda l’uso di un lubrificante 5W30 anziché 0W30. La differenza risiede nella maggiore viscosità durante gli avviamenti a freddo. “Questo nuovo standard Stellantis FPW9.55535/03 mira a ridurre l’usura e preservare la durata dei componenti meccanici”, si precisa. Dal 1º gennaio 2024, i costruttori hanno aggiornato i loro piani di manutenzione integrando questo nuovo riferimento di lubrificante. Tuttavia, se esegui la manutenzione del tuo veicolo presso riparatori indipendenti, assicurati che il cambio dell’olio venga effettuato con il lubrificante 5W30 e non con il 0W30. La mancata adesione a questa raccomandazione, in caso di rumore o guasto al motore, comporterebbe il rifiuto della copertura da parte dei marchi del gruppo automobilistico.