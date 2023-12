Stellantis premia undici startup e partner di innovazione con i Venture Awards 2023

Stellantis ha premiato oggi undici startup tecnologiche ad alte prestazioni con il secondo Stellantis Venture Awards annuale, riconoscendo innovazione e collaborazioni di successo. I Venture Awards sottolineano l’impegno del gruppo automobilistico verso tecnologie e capacità incentrate sul cliente, in linea con l’impegno del piano strategico Dare Forward 2030 per promuovere una mobilità globale pulita, sicura e conveniente.

“Il nostro obiettivo è sviluppare prodotti che i nostri clienti amino e apprezzino”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer dell’azienda. “Gli Stellantis Venture Awards riconoscono le prospettive fresche e creative delle startup innovative che ci aiutano a fornire funzionalità utili e innovative”.

Sei partner startup e cinque startup con investimenti del fondo di capitale Stellantis Ventures premiati ai Venture Awards

Stellantis lavora con le startup in due modi: Come partner, il gruppo promuove l’innovazione implementando rapidamente soluzioni innovative da parte delle startup. Negli ultimi due anni Stellantis ha siglato più di 110 accordi di partnership con startup. Come investitore: istituito con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, il fondo di capitale di Stellantis Ventures si concentra su startup in fase iniziale e avanzata che sviluppano tecnologie all’avanguardia che potrebbero essere utilizzate nei settori automobilistico e della mobilità. Il portafoglio di Stellantis Ventures comprende attualmente 12 investimenti.

I vincitori sono stati selezionati in base all’impatto delle loro innovazioni sull’esperienza del cliente, alla novità della tecnologia e alla loro potenziale importanza per Stellantis. Gli Stellantis Venture Awards 2023 sono stati assegnati alle seguenti startup – elencate in base alla loro affiliazione al rispettivo pilastro di “Dare Forward 2030”:

Recicli (Brasile) è specializzata nello sviluppo di tecnologie sostenibili per tutti i settori. Stellantis e Recicli hanno lavorato insieme per recuperare materiali rari dalle batterie elettriche. Per fare ciò, hanno utilizzato un innovativo processo di biometallurgia che utilizza microrganismi.

NetZero (Francia) è specializzata nella rimozione permanente del carbonio dall’atmosfera convertendo i residui agricoli in biochar, una forma di carbonio molto stabile.

Trails Offroad (USA) aiuta i clienti a sperimentare le capacità fuoristrada dei veicoli Jeep® attraverso le guide fuoristrada disponibili nel sistema Uconnect.

Vehya (USA) sta facilitando il percorso verso l’elettrificazione aiutando i clienti Stellantis in Nord America a selezionare e installare il giusto hardware di ricarica domestica Free2move.

Tiamat (Francia) ha sviluppato una chimica avanzata delle celle delle batterie agli ioni di sodio che offre un costo inferiore per kWh e un’alternativa agli ioni di litio, priva di litio e cobalto. Ciò aumenta la sostenibilità e la sovranità.

Electra Vehicles (Italia/USA) offre soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale per estendere la durata e l’autonomia della batteria, nonché la sicurezza delle sostanze chimiche esistenti e successive. Ciò migliora le prestazioni generali.

Vayyar (Israele) utilizza una piattaforma radar per immagini 4D all’avanguardia che rileva il movimento e traccia più bersagli contemporaneamente per migliorare la sorveglianza e la sicurezza in cabina nelle auto di Stellantis. Ciò consente di combinare in un unico sensore il promemoria della cintura di sicurezza, il sistema di protezione antintrusione e il rilevamento della presenza di bambini.

Geoflex (Francia) offre un posizionamento preciso in tempo reale fino a 4 centimetri in tutto il mondo. Ciò migliora le tecnologie avanzate dei veicoli autonomi. Il processo al plasma 6K (USA) UniMelt consente a Stellantis una produzione sostenibile avanzata che garantisce una produzione di materiali pulita e a basso contenuto di carbonio.

Shippeo (Francia) e Freight Verify (USA) consentono a clienti e rivenditori di monitorare la posizione del proprio veicolo in tempo reale durante il trasporto. Inoltre, Stellantis si congratula con gli altri 22 finalisti e i loro progetti: Bee Planet, Qinomic, Deepki, Meili Tech, Pontosense, Easyrain, Objeos, WooDoo, Storedot, Batemo, Flag-MS, Ideal Power, Marel Power, Auto-U, Crave Industria, Upply, Tractable, Knobs, Sheeva.ai, Mavi.io, Emergency Safety Solution e Ucorp.