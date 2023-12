Stellantis annuncia cambiamenti nel gruppo dirigente in un mercato importante

Stellantis India ha annunciato la nomina di Aditya Jairaj come CEO e amministratore delegato con effetto dal 1° gennaio 2024. Aditya, attualmente vicedirettore generale del gruppo in India e capo di Jeep India, succederà a Roland Bouchara, che sarà assegnato a un’altra funzione in Europa dopo sei anni e mezzo alla guida di Stellantis in India.

Importanti novità per l’organigramma del gruppo dirigente di Stellantis in India

Dalla sua nomina a CEO e MD nel 2021, Roland ha guidato con successo l’espansione del gruppo in India, svolgendo un ruolo determinante nella creazione di solide basi per Citroën e Jeep. Prima del 2021, Roland ha lanciato con successo il marchio Citroën in India e ha guidato le operazioni in qualità di vicepresidente senior delle vendite e del marketing per il marchio.

“Esprimiamo la nostra gratitudine a Roland per la sua leadership e il suo ruolo chiave nel definire la direzione strategica di Stellantis in India durante i suoi anni di formazione. Mentre salutiamo Roland, diamo un caloroso benvenuto ad Aditya mentre assume un nuovo ruolo. La nostra costante attenzione è rivolta al futuro e siamo fiduciosi che questa transizione introdurrà nuove opportunità di crescita e innovazione per l’azienda in questo paese”, ha affermato Ashwani Muppasani, COO di Stellantis India e Asia Pacifico.

“Durante il mio viaggio in Stellantis India, ho avuto il privilegio di testimoniare la dedizione e la passione dei nostri incredibili team, guidando l’innovazione e dando forma al futuro della mobilità. Riflettendo sul mio viaggio di oltre 6 anni e mezzo con questa azienda, ho guidato operazioni multifunzionali nella pianificazione commerciale, industriale e di prodotto.

“Mentre mi allontano, sono davvero grato per l’opportunità di aver fatto parte di questa straordinaria azienda e sono entusiasta di vedere Stellantis India continuare il suo percorso verso un futuro audace e dinamico”, ha affermato Roland Bouchara, CEO e MD uscente, Stellantis India.

“È un onore guidare Stellantis in India. Il gruppo è una costellazione di alcuni dei marchi più iconici nel panorama automobilistico globale, marchi che hanno guidato l’evoluzione del settore. Estendo il mio sincero apprezzamento a Roland per il suo inestimabile contributo. Entrando in questo nuovo ruolo, mi dedico a promuovere la crescita continua, l’innovazione e il progresso sostenibile insieme ai nostri team e partner eccezionali”. ha affermato Aditya Jairaj, CEO e MD del gruppo automobilistico in India.