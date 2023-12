Stellantis presenta petizione per annullare l’accordo sulle emissioni di auto in California

Negli Stati Uniti il gruppo Stellantis sta contestando i rigidi standard sulle emissioni imposti dalla California e da altri 13 stati che, secondo la società, favoriscono i suoi rivali in modo scorretto. La società afferma che la California “ha applicato in modo errato” un accordo del 2019 stipulato dalle autorità di regolamentazione statali e da quattro case automobilistiche che ha permesso ai produttori di alzare volontariamente il consumo medio di carburante delle loro flotte a circa 50 miglia per gallone (80 chilometri) entro la fine del 2026 come anno di modello. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha dichiarato di aver cercato di aderire all’accordo, ma è stata rifiutata dal California Air Resources Board.

Stellantis: petizione contro l’accordo sulle emissioni di auto in California

L’accordo è considerato come un esempio per una successiva regola dell‘amministrazione Biden adottata nel 2022. Tale regola ora impone alle case automobilistiche di aumentare il loro consumo medio di carburante a circa 49 miglia per gallone entro il 2026. Nonostante le norme nazionali che richiederanno circa lo stesso consumo di carburante, Stellantis ha dichiarato nella sua dichiarazione che l’accordo originale tra il California Air Resources Board e Ford Motor Co., Volkswagen AG, Honda Motor Co. e BMW AG esentava tali aziende dai loro doveri per rispettare gli standard normativi sui gas serra del CARB.

Stellantis sostiene che i produttori nell’accordo del 2019 possono rispettare gli standard in base alle loro vendite a livello nazionale, mentre le case automobilistiche escluse vengono valutate in base alle vendite nei 14 stati che seguono le regole della California. Un portavoce del gruppo automobilistico ha affermato che ciò ha causato alla casa automobilistica di avere troppi veicoli elettrici invenduti in California.

La società ha dichiarato in un comunicato che l’accordo quadro della California “è stato elaborato in segreto con alcuni concorrenti, in palese violazione del California Administrative Procedure Act”. Gli stati che seguono gli standard della California costituiscono più di un terzo del mercato automobilistico statunitense.

A giugno, Stellantis aveva annunciato che avrebbe ridotto le vendite di auto a benzina in California e in altri stati che avevano aderito alle sue norme sulle emissioni. La società aveva detto allora che gli acquirenti di automobili in quei 14 stati che richiedevano esplicitamente veicoli a benzina da Stellantis potevano ancora comprarli, ma la casa automobilistica aveva detto che avrebbe limitato la sua assegnazione di auto, SUV e pickup con motori a combustione interna alla sua rete di concessionari in quei luoghi.