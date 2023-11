Stellantis alla conquista della Malesia

Stellantis, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares, prosegue il suo sviluppo nella regione del Sud-Est asiatico (ASEAN) e aprirà una nuova società di marketing in Malesia il prossimo anno. La società ha comunicato la nascita di una nuova National Sales Company (NSC) in Malesia nel primo trimestre del 2024. La nuova NSC si occuperà delle vendite e della distribuzione dei veicoli Stellantis in Malesia e porterà altri marchi del gruppo automobilistico.

Stellantis crea una nuova società per la vendita e distribuzione di auto in Malesia

In coerenza con la strategia globale Dare Forward 2030 dell’azienda, la nuova visione e strategia di Stellantis per la regione ASEAN comprende le sue aspirazioni di elettrificazione e la valutazione della possibilità di trasformare lo stabilimento di Gurun a Kedah in un polo produttivo regionale per la fabbricazione di veicoli elettrici a batteria (BEV) per i mercati interni ed esteri dell’ASEAN.

Peugeot ha una forte presenza nel Sud-Est asiatico, dove i suoi clienti apprezzano il suo posizionamento di marca generalista di alta gamma. Nello stabilimento di Gurun produce i SUV 2008, 3008 e 5008, che hanno lo stesso design delle versioni europee. Stellantis ha rilevato il 100% di NAZA Automotive Manufacturing Sdn. Bhd. e la sua fabbrica situata a Gurun, Kedah, Malesia, il 28 ottobre 2021.

Stellantis opera nella regione dell’India e dell’Asia-Pacifico attraverso distributori generali in 18 paesi o mercati. Per l’ASEAN: Indonesia, Tailandia, Malesia, Vietnam, Filippine, Cambogia, Myanmar, Singapore e Brunei. Per gli altri mercati: Taiwan, Hong Kong, Sri Lanka, Timor Est, Nepal, Bangladesh, Mongolia, Nuova Caledonia e Polinesia francese. Insomma continua l’espansione del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che vuole continuare a crescere in quest’area del pianeta che nei prossimi anni è destinata ad essere sempre più strategica per il settore automobilistico globale.